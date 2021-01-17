Amazon обвинили в сговоре с крупнейшими издательствами

В отношении Amazon ведется несколько антимонопольных расследований в США и Европе. В октябре 2020 г. подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей США после 16 месяцев расследования деятельности Amazon, Apple, Google и Facebook признал, что перечисленные компании злоупотребляют своим доминированием на рынке. В ноябре 2020 г. Еврокомиссия по этой же причине начала расследование в отношении Amazon.