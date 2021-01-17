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Amazon обвинили в сговоре с крупнейшими издательствами

В результате цены на электронные книги выросли в среднем на 20%
Екатерина Максимушкина
Amazon обвинили в сговоре с крупнейшими издательствами /Евгений Разумный / Ведомости

Американский гигант электронной коммерции Amazon в 2015 г. вступил в сговор с крупнейшими книжными издательствами в США для удержания искусственно высоких цен на электронные книги – с таким обвинением юридическая компания Hagens Berman 14 января подала в окружной суд Нью-Йорка коллективный иск к Amazon от имени американских потребителей из разных штатов. Соучастниками сговора Hagens Berman называет издательства так называемой «большой пятерки» – Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Macmillan и Simon & Schuster, на долю которых приходится 80% книг, продаваемых в США.

В отношении Amazon ведется несколько антимонопольных расследований в США и Европе. В октябре 2020 г. подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей США после 16 месяцев расследования деятельности Amazon, Apple, Google и Facebook признал, что перечисленные компании злоупотребляют своим доминированием на рынке. В ноябре 2020 г. Еврокомиссия по этой же причине начала расследование в отношении Amazon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных