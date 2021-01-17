Amazon обвинили в сговоре с крупнейшими издательствами

Amazon обвинили в сговоре с крупнейшими издательствамиВ результате цены на электронные книги выросли в среднем на 20%
Американский гигант электронной коммерции Amazon в 2015 г. вступил в сговор с крупнейшими книжными издательствами в США для удержания искусственно высоких цен на электронные книги – с таким обвинением юридическая компания Hagens Berman 14 января подала в окружной суд Нью-Йорка коллективный иск к Amazon от имени американских потребителей из разных штатов. Соучастниками сговора Hagens Berman называет издательства так называемой «большой пятерки» – Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Macmillan и Simon & Schuster, на долю которых приходится 80% книг, продаваемых в США.
В отношении Amazon ведется несколько антимонопольных расследований в США и Европе. В октябре 2020 г. подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей США после 16 месяцев расследования деятельности Amazon, Apple, Google и Facebook признал, что перечисленные компании злоупотребляют своим доминированием на рынке. В ноябре 2020 г. Еврокомиссия по этой же причине начала расследование в отношении Amazon.