Суд на два месяца арестовал владельца «Рив Гош» по обвинению в мошенничестве
Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца, до 7 февраля 2022 г., совладельца сети «Рив Гош» и интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком по 07.02.2022», — говорится в сообщении.
Защита Мейера ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий и залога в 5 млн руб. Следователь, обосновывая ходатайство об аресте, указал, в том числе, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества, сообщили в пресс-службе суда.
Во время судебного заседания Мейер попросил переводчика с английского. На видеозаписи пресс-службы видно, как Мейер отвечает на вопросы суда по-английски, ему помогает переводчик. Бизнесмен сообщил суду, что у него есть три гражданства — России, Мальты, а также Сент-Китс и Невиса. Мейер родился в США, но впоследствии отказался от гражданства.
Мейеру вменяются два эпизода мошенничества на общую сумму 2,4 млрд руб., сам Мейер вину не признает. Супруга Мейера Инна также является обвиняемой по делу, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Как ранее сообщал источник «Ведомостей» в следственном комитете, супруги Мейер были задержаны 8 декабря в рамках уголовного дела по хищению кредитов «Сбера», полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса, которое с 2017 г. расследует Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В 2017 г. фигурантом по этому делу стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, которого обвиняли в мошенничестве с кредитом «Сбера» на 1 млрд руб. По версии следствия, для получения денег в банк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии компании. Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, но затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью – ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил источник, близкий к Костыгину.
«Юлмарт» до 2016 г., по данным Data Insight, был крупнейшим онлайн-ритейлером в России с оборотом в 36,6 млрд руб. Но из-за начавшегося корпоративного конфликта компания уступила лидерство Wildberries. Сам конфликт случился из-за того, что Мейер и Костыгин (под их контролем находилось 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Одна из фирм последнего тогда утверждала, что Костыгин пытался принудить его продать долю в компании по заниженной цене или запустить контролируемое банкротство. В итоге он был вынужден обратиться в Лондонский суд за защитой прав и за консультациями – к инвесткомпании А1. Сама компания «Юлмарт» прекратила свою деятельность весной 2020 г., ее структуры сейчас находятся в процессе банкротства.