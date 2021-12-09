Google выплатит сотрудникам по $1600 из-за продления удаленки
Компания Google выплатит всем сотрудникам, включая стажеров, по $1600 в связи с решением продлить дистанционный режим работы. Об этом сообщил агентству Reuters представитель организации.
Эта выплата станет дополнением к пособию, которое Google предоставляет своим работникам за работу на дому во время пандемии коронавируса, уточнили в компании. Точную сумму выделенных на эти цели средств собеседник агентства не назвал.
В марте Google провел опрос и в результате него выявил, что за последний год благосостояние сотрудников снизилось. После этого компания объявила о ряде льгот. В частности, она предоставила работникам бонус в $500.
Сотрудники Google должны были вернуться на работу в офис 10 января следующего года. Однако на прошлой неделе эту дату перенесли на неопределенный срок из-за опасений, связанных со штаммом коронавируса «омикрон».
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира.