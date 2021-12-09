Билл Гейтс заявил о завершении острой фазы пандемии в 2022 году
«Я надеюсь, что завершение, наконец, близко. Возможно, было бы глупо делать еще одно предсказание, но я думаю, что острая фаза пандемии завершится где-то в 2022 г.», — заявил он.
Гейтс также признался, что не думал о том, насколько долго в действительности придется уговаривать людей носить маски и вакцинироваться. Помимо этого, он не ожидал возникновения столь заразного штамма коронавируса, как дельта.
Вдобавок бизнесмен выразил обеспокоенность в связи с появлением нового южноафриканского штамма омикрон. В то же время Гейтс отметил, что сейчас мир лучше подготовлен к борьбе с пандемией, чем прежде.
Ранее Гейтс заявил, что к середине 2022 г. показатели смертности и заболеваемости COVID-19 резко пойдут вниз. По мнению главы Microsoft, коронавирус будет схож с сезонным гриппом. Однако, говоря об этом, бизнесмен уточнил, что прогноз сбудется, если не появятся новые штаммы инфекции. Это заявление было сделано до омикрона, обнаруженного на юге Африки в первой декаде ноября.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус выявили почти у 268 млн жителей планеты, из которых 5,3 млн умерли в результате заражения. В России COVID-19 подтвердился у 9,9 млн граждан, скончались 286 004 из них.