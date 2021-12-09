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Билл Гейтс заявил о завершении острой фазы пандемии в 2022 году

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Острая фаза пандемии коронавируса завершится в следующем году, написал в своем блоге основатель Microsoft Билл Гейтс.

«Я надеюсь, что завершение, наконец, близко. Возможно, было бы глупо делать еще одно предсказание, но я думаю, что острая фаза пандемии завершится где-то в 2022 г.», — заявил он.

Гейтс также признался, что не думал о том, насколько долго в действительности придется уговаривать людей носить маски и вакцинироваться. Помимо этого, он не ожидал возникновения столь заразного штамма коронавируса, как дельта.

Вдобавок бизнесмен выразил обеспокоенность в связи с появлением нового южноафриканского штамма омикрон. В то же время Гейтс отметил, что сейчас мир лучше подготовлен к борьбе с пандемией, чем прежде.

Ранее Гейтс заявил, что к середине 2022 г. показатели смертности и заболеваемости COVID-19 резко пойдут вниз. По мнению главы Microsoft, коронавирус будет схож с сезонным гриппом. Однако, говоря об этом, бизнесмен уточнил, что прогноз сбудется, если не появятся новые штаммы инфекции. Это заявление было сделано до омикрона, обнаруженного на юге Африки в первой декаде ноября.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус выявили почти у 268 млн жителей планеты, из которых 5,3 млн умерли в результате заражения. В России COVID-19 подтвердился у 9,9 млн граждан, скончались 286 004 из них.

Ранее по теме: Билл Гейтс предсказал ослабление пандемии COVID-19 до уровня сезонного гриппа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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