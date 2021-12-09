Билл Гейтс заявил о завершении острой фазы пандемии в 2022 году

Ранее Гейтс заявил, что к середине 2022 г. показатели смертности и заболеваемости COVID-19 резко пойдут вниз. По мнению главы Microsoft, коронавирус будет схож с сезонным гриппом. Однако, говоря об этом, бизнесмен уточнил, что прогноз сбудется, если не появятся новые штаммы инфекции. Это заявление было сделано до омикрона, обнаруженного на юге Африки в первой декаде ноября.