Билл Гейтс предсказал ослабление пандемии COVID-19 до уровня сезонного гриппа

По словам бизнесмена, однако, это может произойти только в случае, если не будут обнаружены новые, более опасные штаммы коронавируса. На улучшение ситуации повлияют природный и вакцинный иммунитеты, а также новые разработки пероральных препаратов, считает Гейтс. Он прогнозирует, что проблемы с поставками вакцин будут решены к середине следующего года, и останутся лишь ограничения, связанные с «логистикой и спросом».