Билл Гейтс предсказал ослабление пандемии COVID-19 до уровня сезонного гриппа
«Показатели смертности и заболеваемости должны пойти вниз довольно резко», — сказал Гейтс, который вместе с женой возглавляет благотворительный фонд размером в $50 млрд.
По словам бизнесмена, однако, это может произойти только в случае, если не будут обнаружены новые, более опасные штаммы коронавируса. На улучшение ситуации повлияют природный и вакцинный иммунитеты, а также новые разработки пероральных препаратов, считает Гейтс. Он прогнозирует, что проблемы с поставками вакцин будут решены к середине следующего года, и останутся лишь ограничения, связанные с «логистикой и спросом».
Накануне в Кремле не смогли назвать ожидаемые сроки окончания пандемии. «Конца и края не видно», — охарактеризовал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На этой неделе Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в стране до 2024 г.
18 ноября в России второй день подряд был зафиксирован антирекорд смертности от коронавируса. За последние сутки от вируса скончался 1251 человек (всего с начала пандемии — 260 335 человек). Также за сутки в стране выявили 37 374 случая заражения, число зарегистрированных случаев за весь период превысило 9,2 млн, от COVID-19 вылечились 7,9 млн пациентов.