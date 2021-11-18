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Общество

Билл Гейтс предсказал ослабление пандемии COVID-19 до уровня сезонного гриппа

Ведомости

Уровни смертности и заболеваемости коронавирусом могут упасть ниже показателей сезонного гриппа уже к середине 2022 г. Об этом заявил глава Microsoft Билл Гейтс на экономическом форуме в Сингапуре.

«Показатели смертности и заболеваемости должны пойти вниз довольно резко», — сказал Гейтс, который вместе с женой возглавляет благотворительный фонд размером в $50 млрд.

По словам бизнесмена, однако, это может произойти только в случае, если не будут обнаружены новые, более опасные штаммы коронавируса. На улучшение ситуации повлияют природный и вакцинный иммунитеты, а также новые разработки пероральных препаратов, считает Гейтс. Он прогнозирует, что проблемы с поставками вакцин будут решены к середине следующего года, и останутся лишь ограничения, связанные с «логистикой и спросом».

Накануне в Кремле не смогли назвать ожидаемые сроки окончания пандемии. «Конца и края не видно», — охарактеризовал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На этой неделе Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в стране до 2024 г. 

18 ноября в России второй день подряд был зафиксирован антирекорд смертности от коронавируса. За последние сутки от вируса скончался 1251 человек (всего с начала пандемии — 260 335 человек). Также за сутки в стране выявили 37 374 случая заражения, число зарегистрированных случаев за весь период превысило 9,2 млн, от COVID-19 вылечились 7,9 млн пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных