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Песков оценил ситуацию с пандемией словами «конца и края не видно»

Ведомости

Власти России рассчитывали, что пандемия коронавируса закончится через полгода-год, однако скоро ей будет два года, и она еще не заканчивается, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с начала думали, что пандемия закончится через полгода – через год, сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах, у нас идет уже, скоро уже будет 2 года этой пандемии,и пока конца и края не видно», — сказал он.

Также Песков заявил, что решение главы Роспотребнадзора продлить действие санитарно-эпидемиологических правил по коронавирусу до 2024 г. техническим решением. «Мы видим резкий скачок, который был у нас, который сейчас имеет тенденцию чуть-чуть к сокращению, мы видим резкие скачки пандемийные во многих европейских странах. Поэтому объективно чтобы каждый раз не продлевать, отменить всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Я думаю, это чисто техническое решение», — пояснил он.

За последние сутки в России было выявлено 36 626 случаев заражения коронавирусом — показатель не превышает уровень в 37 000 второй день подряд. Также сегодня был зарегистрирован максимум случаев смерти от коронавируса за сутки — 1247. Всего в России зарегистрировано 9 182 538 случаев заражения коронавирусом и 259 084 смерти от него. 

По данным оперштаба на 12 ноября, первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.

Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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