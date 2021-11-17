Песков оценил ситуацию с пандемией словами «конца и края не видно»
Власти России рассчитывали, что пандемия коронавируса закончится через полгода-год, однако скоро ей будет два года, и она еще не заканчивается, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы с начала думали, что пандемия закончится через полгода – через год, сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах, у нас идет уже, скоро уже будет 2 года этой пандемии,и пока конца и края не видно», — сказал он.
Также Песков заявил, что решение главы Роспотребнадзора продлить действие санитарно-эпидемиологических правил по коронавирусу до 2024 г. техническим решением. «Мы видим резкий скачок, который был у нас, который сейчас имеет тенденцию чуть-чуть к сокращению, мы видим резкие скачки пандемийные во многих европейских странах. Поэтому объективно чтобы каждый раз не продлевать, отменить всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Я думаю, это чисто техническое решение», — пояснил он.
За последние сутки в России было выявлено 36 626 случаев заражения коронавирусом — показатель не превышает уровень в 37 000 второй день подряд. Также сегодня был зарегистрирован максимум случаев смерти от коронавируса за сутки — 1247. Всего в России зарегистрировано 9 182 538 случаев заражения коронавирусом и 259 084 смерти от него.
По данным оперштаба на 12 ноября, первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.
Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.