Песков оценил ситуацию с пандемией словами «конца и края не видно»

Также Песков заявил, что решение главы Роспотребнадзора продлить действие санитарно-эпидемиологических правил по коронавирусу до 2024 г. техническим решением. «Мы видим резкий скачок, который был у нас, который сейчас имеет тенденцию чуть-чуть к сокращению, мы видим резкие скачки пандемийные во многих европейских странах. Поэтому объективно чтобы каждый раз не продлевать, отменить всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Я думаю, это чисто техническое решение», — пояснил он.