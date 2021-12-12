В России число занятых в фитнес-индустрии сократилось в 1,5 раза

Более 60% фитнес-клубов не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса. Об этом «Ведомостям» в конце ноября рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Аналогичные данные были предоставлены и старейшим отраслевым объединением – Национальным фитнес-сообществом. По словам Киселевой, это может привести к потере большего количества игроков, чем было в прошлом году.