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В России число занятых в фитнес-индустрии сократилось в 1,5 раза

Ведомости

Число занятых в отрасли фитнеса сократилось с начала пандемии коронавируса почти в 1,5 раза, с 768 000 до 518 400 человек. По итогам прошлого года в индустрии работало 576 000 россиян, рассказала ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. 

Отрасль, таким образом, потеряла около 40% игроков, а оборот рынка за прошлый год уменьшился со 167 млрд руб. в начале 2020 г. до 125,25 млрд руб., отметила Силина.  

Причиной Силина назвала ограничительные меры, которые привели к падению спроса на 65% с начала года. Кроме того, от 15 до 35% клиентов решили вернуть средства. В допандемийный период доля таких покупателей составляла 3-4%.

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Отрасль оказалась «совершенно не готова к таким испытаниям», подчеркнула Силина. 

«На данный момент большинство игроков рынка находится в ситуации нулевой рентабельности, а многие работают в минус, сохраняя фитнес-клубы кредитами или иными деньгами для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, с надеждой, что в дальнейшем что-то поменяется к лучшему», — сказала глава Национального фитнес-сообщества. 

Кроме того, арендодатели сейчас не идут на уступки в снижении ставок, как это было в 2020 г., когда порядка 55% операторов фитнес-рынка получили послабления. Сейчас этот показатель составляет только 35%. Доля расходов на аренду недвижимости достигает 30% от общего объема затрат, добавила Силина.

Более 60% фитнес-клубов не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса. Об этом «Ведомостям» в конце ноября рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Аналогичные данные были предоставлены и старейшим отраслевым объединением – Национальным фитнес-сообществом. По словам Киселевой, это может привести к потере большего количества игроков, чем было в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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