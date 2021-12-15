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Представитель «Газпрома» вошел в совет директоров VK

Ведомости

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов вошел в совет директоров группы компаний VK, сообщается в пресс-релизе интернет-холдинга. Он сменил на этом посту старшего вице-президента, руководителя блока «Финансы» Александру Бурико. 

«После изменений в структуре акционеров "МФ технологий" (МФТ) Сергей Куприянов, пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" и член Совета директоров "Газпром-медиа холдинга", был номинирован МФТ и назначен новым директором в составе Совета директоров компании», — говорится в сообщении. Согласно информации на сайте VK, Куприянов займет кресло неисполнительного директора.

Куприянову 47 лет, свою карьеру в «Газпроме» он начал в 2003 г. в должности заместителя начальника департамента по информационной политике, с этого же года является пресс-секретарем Алексея Миллера. С 2018 г. входит в совет директоров «Газпром-медиа холдинга».

13 декабря совет директоров VK единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко генеральным директором, он сменил на этой должности Бориса Добродеева, который объявил, что покидает VK. Он возглавил холдинг в 2016 г. Добродеев намерен вернуться в USM Holdings Алишера Усманова, где он работал до прихода в VK. Топ-менеджер сообщил о своем уходе после объявления о смене акционеров компании.

3 декабря в пресс-службе «Газпром-медиа» сообщили, что Газпромбанк внесет в качестве вклада в имущество «Газпром-медиа холдинга» 45% уставного капитала компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). В результате «Газпром-медиа» стал акционером VK.

Ранее по теме: Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных