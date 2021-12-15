Представитель «Газпрома» вошел в совет директоров VK

13 декабря совет директоров VK единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко генеральным директором, он сменил на этой должности Бориса Добродеева, который объявил, что покидает VK. Он возглавил холдинг в 2016 г. Добродеев намерен вернуться в USM Holdings Алишера Усманова, где он работал до прихода в VK. Топ-менеджер сообщил о своем уходе после объявления о смене акционеров компании.