Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

3 декабря Добродеев объявил, что покидает VK — он возглавил холдинг в 2016 г. Добродеев намерен вернуться в USM Holdings Алишера Усманова, где он работал до прихода в VK. Топ-менеджер сообщил о своем уходе после объявления о смене акционеров компании. 3 декабря в пресс-службе «Газпром-медиа» сообщили, что Газпромбанк внесет в качестве вклада в имущество «Газпром-медиа холдинг» 45% уставного капитала компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). В результате «Газпром-медиа» стал акционером VK.