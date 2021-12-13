Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
Совет директоров VK единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко генеральным директором VK, говорится на сайте компании. Кириенко сменит на этом посту Бориса Добродеева, который ранее заявил, что хочет покинуть позицию гендиректора.
«VK продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей. У компании мощная платформа для дальнейшего роста. Полностью реализовать ее потенциал как бизнеса, как работодателя и как публичной компании — задача, к которой мне не терпится приступить», — заявил Кириенко.
Кириенко 38 лет, в сентябре 2016 г. он пришел на работу в «Ростелеком». По декабрь 2017 г. занимал должность старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом. В конце 2017 г. был назначен первым вице-президентом «Ростелекома». Там он курировал цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, запуск мультимедийной платформы Wink. С 2011 г. Кириенко также является председателем совета директоров ООО «Капитал».
С 2005 по 2011 г. Кириенко возглавлял совет директоров телекомпании «Волга», а также являлся членом и председателем совета директоров в АКБ «Саровбизнесбанк». Кириенко — выпускник НИУ ВШЭ по специальности «экономика и финансы фирмы», а также Московской школы управления «Сколково».
3 декабря Добродеев объявил, что покидает VK — он возглавил холдинг в 2016 г. Добродеев намерен вернуться в USM Holdings Алишера Усманова, где он работал до прихода в VK. Топ-менеджер сообщил о своем уходе после объявления о смене акционеров компании. 3 декабря в пресс-службе «Газпром-медиа» сообщили, что Газпромбанк внесет в качестве вклада в имущество «Газпром-медиа холдинг» 45% уставного капитала компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). В результате «Газпром-медиа» стал акционером VK.