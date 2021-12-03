Гендиректор VK Борис Добродеев покинет компанию

«У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая "Aliexpress Россия", и запустить глобальный венчурный фонд. Но в ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей», — приводятся слова Добродеева в сообщении VK.