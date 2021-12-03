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Гендиректор VK Борис Добродеев покинет компанию

Ведомости

Генеральный директор VK (бывшая Mail.ru Group) Борис Добродеев покидает компанию, говорится в сообщении VK. 

«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее, он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — отмечается в сообщении. 

Добродеев перешел на работу в Mail.ru Group в 2013 г. из USM Holdings Алишера Усманова. Сначала он входил в совет директоров компании, а в ноябре 2013 г. работал в социальной сети «ВКонтакте», занимая должность первого заместителя гендиректора. В октябре 2016 г. Добродеев занял должность гендиректора всей Mail.ru Group. Добродеев пришел на работу в Mail.ru Group из департамента управления интернет-активами USM Advisor, входящий в холдинг USM Алишера Усманова.

«У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая "Aliexpress Россия", и запустить глобальный венчурный фонд. Но в ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей», — приводятся слова Добродеева в сообщении VK. 

Добродеев объявил о своем уходе после объявлении о смене акционеров компании. 3 декабря в пресс-службе «Газпром-медиа» сообщили, что Газпромбанк внесет в качестве вклада в имущество «Газпром-медиа холдинг» 45% уставного капитала компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK ( (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). В результате  «Газпром-медиа» стала акционером VK.

2 декабря USM Holdings объявил о продаже 45% акций «МФ технологий» группе «Согаз». Как пояснили в холдинге, они принадлежали ему через «Мегафон». Еще 9% находятся в сделке с Газпромбанком, пояснил «Ведомостям» представитель основателя USM Алишера Усманова Григорий Левченко. В числе акционеров «Согаза» — члены семьи Ковальчуков и топ-менеджеры банка «Россия» (32,3% через ООО «Аквила»), «Газпром» и его структуры (21%), компания Михаила Шеломова «Акцепт» (12,47%), «дочка» ВТБ «Кордекс» (10%) и др.

В итоге «Согаз» и «Газпром-медиа» вместе получили 90% акций контролирующей VK компании. В пресс-службе «Газпром-медиа», комментируя сделку, заявили, что «VK продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему». 

По данным на 30 сентября 2021 г., среди акционеров VK, кроме «МФ Технологий», значились голландская Prosus с долей 25,7%, китайские Alibaba (9,5%) и Tencent (7%). За девять месяцев этого года компания получила выручку в 87,5 млрд руб. при убытке в 9,8 млрд руб. Выручка за аналогичный период 2020 г. составила 69,2 млрд руб. при убытке в 12,2 млрд руб.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных