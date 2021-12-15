Совет директоров «Евраза» одобрил выделение «Распадской»
Совет директоров горно-металлургической компании «Евраз» одобрил выделение в отдельный бизнес угольных активов, консолидированных на базе «Распадской», говорится сообщении компании. Предполагается, что акции «Распадской», которыми непосредственно владеет «Евраз» (90,9%), будут распределены между акционерами последней.
Вопрос о выделении активов будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров «Евраза», которое должно пройти 11 января 2022 г., компания подала циркуляр для акционеров на рассмотрение в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Также потребуется одобрение плана по уменьшению уставного капитала «Евразии» со стороны Высокого суда Англии и Уэльса. Если все согласования будут получены, акции «Распадской» будут переданы акционерам «Евраза» 7 апреля 2022 г.
Из сообщения следует, что акционеры «Евраза» получат по 0,4255477880 акции «Распадской» за каждую акцию «Евраза», которой они будут владеть по состоянию на 15 февраля 2022 г. Основные акционеры «Евраза» (Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов), которым сейчас принадлежит 57,61% акций компании, как ожидается, получат не менее 53,72% акций «Распадской». При этом некоторые акционеры «Евраза» могут быть ограничены во владении акциями «Распадской», заявили в пресс-службе. Для них будет предусмотрена возможность продажи акций компании за денежные средства.
В начале ноября Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (крупнейший акционер «Евраза») о приобретении 26,74% «Распадской». Ранее металлургическая компания сообщала, что планирует выделить свои угольные активы в отдельный бизнес в первой половине 2022 г. при условии получения необходимых одобрений.
«Евраз» планирует оставить дивидендную политику без изменений: она предусматривает выплату дивидендов в размере не менее $300 млн в год при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA компании останется ниже 3x. Дивидендная политика «Распадской» также останется прежней: компания намерена объявлять дивиденды раз в полгода в размере не менее 100% свободного денежного потока, если соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% свободного денежного потока, если соотношение чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. «Распадская» будет стремиться поддерживать соотношение чистый долг/EBI.TDA на уровне ниже 2,0x.
При этом сейчас у «Евраза» нет достаточных распределяемых резервов «для выплаты дивидендов в рамках выделения угольного бизнеса и, следовательно, для осуществления выделения», сообщила компания. В связи с этим в качестве промежуточного шага совет директоров «Евраз» предложил «капитализировать сумму в размере $8,2 млрд, в настоящее время находящуюся в составе прибылей и убытков компании, путем выпуска бонусных акций и аннулирования этих акций вскоре после этого путем уменьшения капитала, что позволит создать достаточные распределяемые резервы для проведения процедуры выделения».
«Евраз» входит в число крупнейших производителей стали в мире, располагает активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Выручка компании в первом полугодии 2021 г. составила $6,178 млрд (+24%), чистая прибыль выросла в 2,4 раза, до $1,212 млрд.