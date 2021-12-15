Совет директоров «Евраза» одобрил выделение «Распадской»

Из сообщения следует, что акционеры «Евраза» получат по 0,4255477880 акции «Распадской» за каждую акцию «Евраза», которой они будут владеть по состоянию на 15 февраля 2022 г. Основные акционеры «Евраза» (Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов), которым сейчас принадлежит 57,61% акций компании, как ожидается, получат не менее 53,72% акций «Распадской». При этом некоторые акционеры «Евраза» могут быть ограничены во владении акциями «Распадской», заявили в пресс-службе. Для них будет предусмотрена возможность продажи акций компании за денежные средства.