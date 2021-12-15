Газета
Бизнес

Авиакомпании в ноябре восстановили объем перевозок на 90% от допандемийного уровня

Ведомости

Российские авиакомпании в ноябре 2021 г. перевезли 8,1 млн пассажиров, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в сравнении с ноябрем допандемийного 2019 г. объем перевозок восстановился примерно на 90%, сообщили в пресс-службе Минтранспорта. 

За январь-ноябрь 2019 г. российские авиакомпании перевезли 119,3 млн. человек, за тот же период в 2021 г. — 102,7 млн. «В ноябре 2021 г. российские авиакомпании перевезли 8,1 млн пассажиров. Это на 75% больше, чем в ноябре 2020 г., когда перелеты были существенно ограничены из-за пандемии COVID-19. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем перевозок в ноябре 2021 года снизился незначительно», — пояснил министр транспорта Виталий Савельев. Также за январь — ноябрь 2021 г. пассажирооборот вырос на 57% — до 224 млрд пассажирокилометров.

Согласно ранее опубликованным расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ), объем пассажирских авиаперевозок в России обогнал трафик на железнодорожном транспорте в крупных городах России. Этому способствовал рост цен на железнодорожные перевозки, а также дешевые авиабилеты.

Ранее по теме: После ковидного 2020 года авиаперевозки стали популярнее поездов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных