Авиакомпании в ноябре восстановили объем перевозок на 90% от допандемийного уровня

За январь-ноябрь 2019 г. российские авиакомпании перевезли 119,3 млн. человек, за тот же период в 2021 г. — 102,7 млн. «В ноябре 2021 г. российские авиакомпании перевезли 8,1 млн пассажиров. Это на 75% больше, чем в ноябре 2020 г., когда перелеты были существенно ограничены из-за пандемии COVID-19. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем перевозок в ноябре 2021 года снизился незначительно», — пояснил министр транспорта Виталий Савельев. Также за январь — ноябрь 2021 г. пассажирооборот вырос на 57% — до 224 млрд пассажирокилометров.