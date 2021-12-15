Авиакомпании в ноябре восстановили объем перевозок на 90% от допандемийного уровня
Российские авиакомпании в ноябре 2021 г. перевезли 8,1 млн пассажиров, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в сравнении с ноябрем допандемийного 2019 г. объем перевозок восстановился примерно на 90%, сообщили в пресс-службе Минтранспорта.
За январь-ноябрь 2019 г. российские авиакомпании перевезли 119,3 млн. человек, за тот же период в 2021 г. — 102,7 млн. «В ноябре 2021 г. российские авиакомпании перевезли 8,1 млн пассажиров. Это на 75% больше, чем в ноябре 2020 г., когда перелеты были существенно ограничены из-за пандемии COVID-19. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем перевозок в ноябре 2021 года снизился незначительно», — пояснил министр транспорта Виталий Савельев. Также за январь — ноябрь 2021 г. пассажирооборот вырос на 57% — до 224 млрд пассажирокилометров.
Согласно ранее опубликованным расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ), объем пассажирских авиаперевозок в России обогнал трафик на железнодорожном транспорте в крупных городах России. Этому способствовал рост цен на железнодорожные перевозки, а также дешевые авиабилеты.