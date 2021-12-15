В РФС заявили о росте доходов на 2,5 млрд рублей в 2021 году
Доходы Российского футбольного союза (РФС) за 2021 г. увеличились на 2,5 млрд руб. по сравнению с прошлым годом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента РФС Александра Дюкова.
По его словам, доходная часть бюджета РФС стабильно увеличивается последние три года, несмотря на пандемию COVID-19. «Что касается бюджета, на протяжении трех лет, несмотря на пандемию, нам удавалось ежегодно увеличивать нашу доходную часть, поступления в Российский футбольный союз. Средства нужны для того, чтобы, прежде всего, инвестировать средства в массовый футбол и подготовку спортивного резерва», — сообщил Дюков.
В 2021 г. доходы РФС составили 9,5 млрд руб., что на 2,5 млрд больше по сравнению с 2020 г. В следующем году также ожидается увеличение поступлений. «2021 г. мы заканчиваем с доходом в 9,5 млрд руб. Если говорить о следующем годе, мы ставили перед собой задачу сохранить размер поступлений. Но мы даже ожидаем небольшой рост: в 2022 г. доходы РФС превысят 10 млрд руб.», — заключил глава РФС.
Ранее РФС и Российская премьер-лига (РПЛ) договорились об увеличении посещаемости матчей до 70%. До этого момента она составляла 30%. Помимо этого РПЛ удалось согласовать увеличение максимальной посещаемости для арен «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Динамо».