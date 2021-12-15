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В РФС заявили о росте доходов на 2,5 млрд рублей в 2021 году

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Доходы Российского футбольного союза (РФС) за 2021 г. увеличились на 2,5 млрд руб. по сравнению с прошлым годом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента РФС Александра Дюкова.

По его словам, доходная часть бюджета РФС стабильно увеличивается последние три года, несмотря на пандемию COVID-19. «Что касается бюджета, на протяжении трех лет, несмотря на пандемию, нам удавалось ежегодно увеличивать нашу доходную часть, поступления в Российский футбольный союз. Средства нужны для того, чтобы, прежде всего, инвестировать средства в массовый футбол и подготовку спортивного резерва», — сообщил Дюков.

В 2021 г. доходы РФС составили 9,5 млрд руб., что на 2,5 млрд больше по сравнению с 2020 г. В следующем году также ожидается увеличение поступлений. «2021 г. мы заканчиваем с доходом в 9,5 млрд руб. Если говорить о следующем годе, мы ставили перед собой задачу сохранить размер поступлений. Но мы даже ожидаем небольшой рост: в 2022 г. доходы РФС превысят 10 млрд руб.», — заключил глава РФС.

Ранее РФС и Российская премьер-лига (РПЛ) договорились об увеличении посещаемости матчей до 70%. До этого момента она составляла 30%. Помимо этого РПЛ удалось согласовать увеличение максимальной посещаемости для арен «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Динамо».

Ранее по теме: РФС и РПЛ договорились об увеличении посещаемости матчей до 70%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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