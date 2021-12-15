В РФС заявили о росте доходов на 2,5 млрд рублей в 2021 году

В 2021 г. доходы РФС составили 9,5 млрд руб., что на 2,5 млрд больше по сравнению с 2020 г. В следующем году также ожидается увеличение поступлений. «2021 г. мы заканчиваем с доходом в 9,5 млрд руб. Если говорить о следующем годе, мы ставили перед собой задачу сохранить размер поступлений. Но мы даже ожидаем небольшой рост: в 2022 г. доходы РФС превысят 10 млрд руб.», — заключил глава РФС.