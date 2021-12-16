«Оператор ГТС Украины» заявил о минимальном за шесть лет транзите газа через страну

«Газпром» рапортует о прокачке через Украину в 2021 г. 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 г., и на 45% меньше, чем в 2019. В целом в 2021 г. объем газа, который »Газпром» поставит в страны ЕС, будет около 145 млрд куб. м — минимум за последние шесть лет и меньше, чем за пандемийный 2020 г.» — отметил Макогон. Физический транзит газа через Украину составляет 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов, отметил он.