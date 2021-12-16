«Оператор ГТС Украины» заявил о минимальном за шесть лет транзите газа через страну
«Газпром» рапортует о прокачке через Украину в 2021 г. 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 г., и на 45% меньше, чем в 2019. В целом в 2021 г. объем газа, который »Газпром» поставит в страны ЕС, будет около 145 млрд куб. м — минимум за последние шесть лет и меньше, чем за пандемийный 2020 г.» — отметил Макогон. Физический транзит газа через Украину составляет 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов, отметил он.
Ранее Макогон в интервью изданию «Бизнес цензор» не исключил, что транзит российского газа через Украину может прекратиться. Макогон назвал это «политическим вопросом». По его словам, компания готова к возможному прекращению транзита газа. С технологической точки зрения газотранспортная система сможет работать на ресурсах, которые ей удалось аккумулировать для прохождения зимнего периода. По словам Макогона, зимой в стране в среднем потребляется 130-140 млн куб. м газа в сутки.
Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 г. В рамках этого соглашения, которое было заключено в 2019 г., за транзит Украина получит более $7 млрд. При этом 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести переговоры с Украиной о продлении транзита газа через ее территорию после 2024 г. только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе.
В совместном заявлении США и Германии, принятом в июле после переговоров президента США Джо Байдена и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель, говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет.