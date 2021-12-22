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Илон Маск заявил о продаже 10% своего пакета акций Tesla

Ведомости

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск продал 10% своего пакета акций компании, выполнив данное в ноябре обещание. Об этом предприниматель рассказал в интервью сайту Babylon Bee.

«Я продал достаточно акций, чтобы достичь цели в 10% с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным», — сказал он.

Маск 21 декабря реализовал опционы на покупку 2 млн акций Tesla и продал порядка 584 000 бумаг компании, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

С начала ноября, когда Маск пообещал решить, продавать ли 10% своих акций Tesla, на основе опроса пользователей Twitter, он реализовал около 13,5 млн бумаг. При этом доля в 10% на момент проведения опроса составляла 17 млн акций. С тех пор Маск продал акции более чем на $14 млрд, однако за это же время исполнил опционы на покупку 16,4 млн акций по цене $6,24 за штуку. Таким образом, число принадлежащих ему ценных бумаг Tesla увеличилось, несмотря на распродажу, сообщает MarketWatch.

Ранее бизнесмен утверждал, что заплатит в уходящем году «больше налогов, чем любой другой американец в истории». По его словам, в общей сложности он выплатит налогов на сумму более $11 млрд.

Ранее по теме: Илон Маск намерен выплатить более $11 млрд налогов за год

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных