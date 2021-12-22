Илон Маск заявил о продаже 10% своего пакета акций Tesla

С начала ноября, когда Маск пообещал решить, продавать ли 10% своих акций Tesla, на основе опроса пользователей Twitter, он реализовал около 13,5 млн бумаг. При этом доля в 10% на момент проведения опроса составляла 17 млн акций. С тех пор Маск продал акции более чем на $14 млрд, однако за это же время исполнил опционы на покупку 16,4 млн акций по цене $6,24 за штуку. Таким образом, число принадлежащих ему ценных бумаг Tesla увеличилось, несмотря на распродажу, сообщает MarketWatch.