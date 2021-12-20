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Илон Маск намерен выплатить более $11 млрд налогов за год

Ведомости

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск намерен в текущем году заплатить налоги на сумму более $11 млрд. Об этом он написал 19 декабря на своей странице в Twitter.

«Для тех, кто интересуется: я выплачу более $11 млрд налогов в этом году», — объявил предприниматель.

На прошлой неделе Маск утверждал, что заплатит в 2021 г. «больше налогов, чем любой другой американец в истории».

Налоговый счет Маску, состояние которого на 20 декабря составляет $244,2 млрд (по версии Forbes), начислен после того, как он реализовал почти 15 млн опционов Tesla, переданных ему в 2012-м в рамках компенсационного плана. После этого он продал около 12 миллионов акций Tesla на сумму почти $14 млрд, чтобы погасить обязательства, связанные с этими сделками. Согласно расчетам Bloomberg, если Маск воспользуется всеми опционами, ему может быть выставлен счет на сумму, превышающую $10 млрд.

Маск начал распродажу своих ценных бумаг Tesla после опроса в Twitter, в котором предложил подписчикам решить, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. Для достижения этого значения, т. е. 17 млн ценных бумаг, ему нужно продать около пяти миллионов акций.

Этот опрос стал поводом для судебного иска со стороны одного из инвесторов Tesla Дэвида Вагнера, который в том числе недоволен тем, что акции компании подешевели после твита Маска. Истец намерен выяснить, нарушили ли компания и Маск соглашение с американским регулятором ценных бумаг, согласно которому предприниматель должен согласовывать с юристами важные сообщения о компании в соцсетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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