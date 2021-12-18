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Бизнес

Инвестор Tesla подал в суд на компанию из-за опроса Илона Маска в Twitter

Ведомости

Публикации основателя Tesla Илона Маска в соцсетях, включая опрос в Twitter о продаже акций компании, стали поводом для судебного иска со стороны одного из инвесторов Tesla, сообщает агентство Reuters. Акции подешевели примерно на четверть после опроса Маска, который тот запустил в начале ноября. 

Инвестор Tesla Дэвид Вагнер подал иск в канцлерский суд штата Делавэр в четверг. Он намерен выяснить, нарушили ли компания и Маск соглашение с американским регулятором ценных бумаг, а также выполнили ли члены совета директоров свои фидуциарные обязанности.

По внутренним документам компании инвестор планирует узнать, были ли твиты о продаже акций проверены или одобрены заранее. С тем, чтобы юристы Tesla предварительно одобряли публикации в соцсети с существенной информацией о компании, Маск согласился в 2018 г. после урегулирования иска Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с твитом о закрытии компании.

Ранее по теме: Илон Маск продал акции Tesla еще на $963 млн

По данным агентства, акции Tesla достигли почти рекордных максимумов и потеряли свою стоимость примерно на четверть после заявления Маска о планах продать 10% своей доли. Это решение пользователи Twitter поддержали большинством голосов, и с тех пор генеральный директор Tesla продал акций на сумму почти $14 млрд.

В общей сложности бизнесмен продал уже около 11 млн акций, а решение посоветоваться с подписчиками в Twitter обошлось бизнесмену в $50 млрд, писал также Forbes. По информации издания, схема продажи акций была разработана еще до опроса. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, сообщала The Wall Street Journal.

По информации издания, Маск потратит вырученные деньги на уплату налогов за исполнение 2,2 млн опционов. Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию, писало CNBC. Бизнесмену необходимо продать еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога в 10%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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