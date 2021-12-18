Инвестор Tesla подал в суд на компанию из-за опроса Илона Маска в Twitter

По внутренним документам компании инвестор планирует узнать, были ли твиты о продаже акций проверены или одобрены заранее. С тем, чтобы юристы Tesla предварительно одобряли публикации в соцсети с существенной информацией о компании, Маск согласился в 2018 г. после урегулирования иска Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с твитом о закрытии компании.