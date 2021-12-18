Инвестор Tesla подал в суд на компанию из-за опроса Илона Маска в Twitter
Публикации основателя Tesla Илона Маска в соцсетях, включая опрос в Twitter о продаже акций компании, стали поводом для судебного иска со стороны одного из инвесторов Tesla, сообщает агентство Reuters. Акции подешевели примерно на четверть после опроса Маска, который тот запустил в начале ноября.
Инвестор Tesla Дэвид Вагнер подал иск в канцлерский суд штата Делавэр в четверг. Он намерен выяснить, нарушили ли компания и Маск соглашение с американским регулятором ценных бумаг, а также выполнили ли члены совета директоров свои фидуциарные обязанности.
По внутренним документам компании инвестор планирует узнать, были ли твиты о продаже акций проверены или одобрены заранее. С тем, чтобы юристы Tesla предварительно одобряли публикации в соцсети с существенной информацией о компании, Маск согласился в 2018 г. после урегулирования иска Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с твитом о закрытии компании.
По данным агентства, акции Tesla достигли почти рекордных максимумов и потеряли свою стоимость примерно на четверть после заявления Маска о планах продать 10% своей доли. Это решение пользователи Twitter поддержали большинством голосов, и с тех пор генеральный директор Tesla продал акций на сумму почти $14 млрд.
В общей сложности бизнесмен продал уже около 11 млн акций, а решение посоветоваться с подписчиками в Twitter обошлось бизнесмену в $50 млрд, писал также Forbes. По информации издания, схема продажи акций была разработана еще до опроса. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, сообщала The Wall Street Journal.
По информации издания, Маск потратит вырученные деньги на уплату налогов за исполнение 2,2 млн опционов. Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию, писало CNBC. Бизнесмену необходимо продать еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога в 10%.