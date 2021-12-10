Илон Маск продал акции Tesla еще на $963 млн
Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал еще 934 091 акцию примерно за $963 млн. Бизнесмен пятую неделю подряд сокращает свою долю в компании, выполняя свое обещание продать до 10% своей доли в компании, сообщает Bloomberg.
В общей сложности бизнесмен продал около 11 млн акций компании с тех пор, как спросил своих подписчиков в «Твиттере», стоит ли ему это сделать. Большинство проголосовало «за». Решение посоветоваться с подписчиками в Twitter тогда обошлось бизнесмену в $50 млрд — так сократилось его состояние после опроса, писал Forbes.
По информации издания, схема продажи акций была разработана еще до опроса. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, сообщала The Wall Street Journal. По информации издания, Маск потратит вырученные деньги на уплату налогов за исполнение 2,2 млн опционов. Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию, писало CNBC.
Бизнесмену необходимо продать еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога в 10%. Акции Tesla подешевели на 18 % с пика 4 ноября, когда Маск выгрузил свои акции. Он остается самым богатым человеком в мире с состоянием в $266 млрд которое только в этом году выросло на $110 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.