Илон Маск продал акции Tesla еще на $963 млн

По информации издания, схема продажи акций была разработана еще до опроса. Комиссия по ценным бумагам допустила разбирательство в отношении бизнесмена в связи с этим опросом, сообщала The Wall Street Journal. По информации издания, Маск потратит вырученные деньги на уплату налогов за исполнение 2,2 млн опционов. Речь идет о налогах на прибыль, которую Маск получил от опционов Tesla, переданных ему в 2012 г. Тогда он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за акцию, писало CNBC.