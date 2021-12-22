FT: танкеры с СПГ меняют курс с Азии на Европу из-за взлетевших цен на газ
Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), следующие в Азию, на середине пути меняют курс в сторону Европы, где клиенты готовы платить больше из-за аномально высоких цен на газ. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.
В течение года Китай, Япония и Южная Корея опережали Европу по закупкам СПГ, однако теперь хранилища в Азии заполнены и владельцы судов разворачивают их для того, чтобы заработать на растущих ценах на европейском рынке, отмечает издание.
Сейчас разница между европейскими и азиатскими ценами на газ выросла до максимума за все время, сказал газете глобальный директор подразделения Platts Кьяран Роу. «Европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля», — сказал он. По данным Platts, спотовые поставки СПГ в Европу оценивались из расчета примерно в $48,5 за миллион британских тепловых единиц против $41 в Азиатском регионе.
В Азию СПГ экспортируют в основном из США, но в Европу начали перенаправлять и поставки с других континентов. Помимо разворота в сторону европейских портов американских судов с СПГ, направляющихся в Азию, в Европу 24 декабря будет поставлена первая за более чем 10 лет партия австралийского СПГ, отметил аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей движение танкеров с СПГ, Алекс Фроули.
По оценке исполнительного директора крупнейшего в мире независимого трейдера СПГ Gunvor Торбьорна Торнквиста, в декабре в европейские порты направятся от 15 до 20 судов сверх обычного количества. Еще столько же ожидается в январе.
Ценовое ралли на рынке газа в Европе началось в текущем году, особенно усилившись осенью и зимой. Накануне, 21 декабря, спотовые цены на газ впервые превысили отметку $2000 за тысячу кубометров, а позже установили новый рекорд в $2200 за тысячу кубометров. Среди факторов, обусловивших волатильность цен на газ в Европе, аналитики отмечают рекордно низкий объем запасов в подземных хранилищах газа и высокий спрос на СПГ в Азии.