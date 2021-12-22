FT: танкеры с СПГ меняют курс с Азии на Европу из-за взлетевших цен на газ

Сейчас разница между европейскими и азиатскими ценами на газ выросла до максимума за все время, сказал газете глобальный директор подразделения Platts Кьяран Роу. «Европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля», — сказал он. По данным Platts, спотовые поставки СПГ в Европу оценивались из расчета примерно в $48,5 за миллион британских тепловых единиц против $41 в Азиатском регионе.