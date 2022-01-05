Cерийное производство самолетов МС-21 с российским двигателем начнется в 2024 году
Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 с российским двигателем и крылом начнется в 2024 г., в 2022 г. самолет будет выпускаться с российским крылом, но с американскими двигателями, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«В 2024 году уже начнётся серийное производство самолётов полностью российского производства и двигателей российского производства», — заявил Чемезов. В 2022 г. будут выпущены первые серийные самолеты с американскими двигателями.
Он напомнил, что в декабре МС-21 впервые совершил полет с композитным крылом российского производства. Начиная с этого года, самолет будет проходить испытания с российскими крылом и двигателем. В 2023 г. планируется выпустить шесть самолетов МС-21, в 2024 г. – 12, в 2025 г. – 32, а в 2027 г. – 76, добавил Чемезов.
В конце декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. В 2022 г. в сертификат будут внесены изменения, которые разрешат использование в лайнере российского композитного крыла и двигателя ПД-14. Выданный базовый сертификат предполагает использование американского двигателя Pratt & Whitney (PW140) и крыла из иностранных материалов.
25 декабря самолет МС-21-300 совершил первый полет с крылом из российских композитных материалов.
27 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по проекту среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21-300. Средства пойдут на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание.