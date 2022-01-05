Cерийное производство самолетов МС-21 с российским двигателем начнется в 2024 году

Он напомнил, что в декабре МС-21 впервые совершил полет с композитным крылом российского производства. Начиная с этого года, самолет будет проходить испытания с российскими крылом и двигателем. В 2023 г. планируется выпустить шесть самолетов МС-21, в 2024 г. – 12, в 2025 г. – 32, а в 2027 г. – 76, добавил Чемезов.