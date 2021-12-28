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Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

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Российский гражданский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Самолет МС-21 получил сегодня базовый сертификат типа», — сказал он.

Глава Минпромторга пояснил, что в следующем году в сертификат будут внесены изменения, которые разрешат использование в лайнере российского композитного крыла и двигателя ПД-14. Выданный базовый сертификат предполагает использование американского двигателя Pratt & Whitney (PW140) и крыла из иностранных материалов.

«Сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 г. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 г.», — сказал министр.

25 декабря самолет МС-21-300 совершил первый полет с крылом из российских композитных материалов.

27 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по проекту среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21-300. Средства пойдут на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание.

В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США. Компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога «Росатомом».

Ранее по теме: Правительство выделит дополнительно 61 млрд рублей на проект самолета МС-21

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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