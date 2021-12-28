Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа
Российский гражданский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«Самолет МС-21 получил сегодня базовый сертификат типа», — сказал он.
Глава Минпромторга пояснил, что в следующем году в сертификат будут внесены изменения, которые разрешат использование в лайнере российского композитного крыла и двигателя ПД-14. Выданный базовый сертификат предполагает использование американского двигателя Pratt & Whitney (PW140) и крыла из иностранных материалов.
«Сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 г. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 г.», — сказал министр.
25 декабря самолет МС-21-300 совершил первый полет с крылом из российских композитных материалов.
27 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по проекту среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21-300. Средства пойдут на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание.
В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США. Компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога «Росатомом».