Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

«Сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 г. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 г.», — сказал министр.