Правительство выделит дополнительно 61 млрд рублей на проект самолета МС-21
Правительство выделит дополнительно более 61 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по проекту среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21-300. Средства пойдут на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства.
«Это средства в рамках так называемого опережающего финансирования», — заявил Мишустин. По его словам, это позволит наладить стабильную загрузку предприятий в России, сформировать собственный авиапарк, нужную инфраструктуру и откроет новые возможности для отрасли, в том числе экспортные.
МС-21 – главный проект российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире реактивных пассажирских самолетов – среднемагистральных Boeing 737 и Airbus 320/321. НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по самолету стартовали в 2008 г., поднять самолет в воздух должны были впервые в 2017 г. Но тогда начались только первые летные испытания самолета.
В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США, компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога «Росатомом». Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» – на начало 2021 г. Теперь завершение сертификации ожидается в декабре этого года, старт поставок авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») — весной 2022 г.