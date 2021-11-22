МС-21 полетит с российским двигателем только в 2024 году

В понедельник, 22 ноября, на территории особой экономической зоны «Алабуга» (Татарстан) было открыто первое в России производство сырья для углеродного волокна — ПАН-прекурсора. Им занимается Umatex – управляющая компания дивизиона «Композитные материалы» «Росатома». Мощность нового завода составляет 5000 т полиакрилонитрильного волокна в год. Это второй завод Umatex по производству углеродного волокна, первый — «Алабуга-Волокно» — был открыт в 2015 г там же, в Елабуге. Но ранее для создания волокна использовалось импортное сырье, пояснил представитель завода.