МС-21 полетит с российским двигателем только в 2024 году

МС-21 полетит с российским двигателем только в 2024 годуОтечественное композитное крыло самолет получит на два года раньше
Первые поставки российского пассажирского лайнера МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 намечены на 2024 г., сертифицировать модель планируется до конца 2022 г., рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора корпорации «Иркут» (производитель МС-21), генеральный директор «Аэрокомпозита» Анатолий Гайданский.
«В первую очередь мы сертифицируем машину с американскими и канадскими двигателями. В следующем [году] идет двигатель ПД-14. До конца следующего года будем сертифицировать [МС-21 с этим двигателем. – "Ведомости"]. А дальше будем обсуждать с нашими заказчиками [поставки] – 2024 год, я думаю», – ответил Гайданский на вопрос о поставках МС-21 с российским двигателем.
Первые экземпляры МС-21 для авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), поставки которых намечены на III квартал 2022 г., будут комплектоваться двигателями Pratt & Whitney, уточнил Гайданский. Эта компания получит самолеты с российским композитным крылом, хотя первый сертификат типа на МС-21 (ожидается до конца 2021 г.) «будет с американским [композитным] материалом». «До конца I квартала 2022 г. рассчитываем получить так называемое главное изменение, которое позволит использовать уже российские материалы», – объяснил Гайданский.
МС-21 – главный проект российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире реактивных пассажирских самолетов – среднемагистральных Boeing 737 и Airbus 320/321. НИОКР по самолету стартовали в 2008 г., поднять самолет в воздух должны были впервые в 2017 г. Но тогда начались только первые летные испытания самолета.
В конце 2018 г. на производителя композитных материалов («черного крыла») для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США, компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога «Росатомом». Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» – на начало 2021 г. Теперь завершение сертификации ожидается в декабре этого года.
В понедельник, 22 ноября, на территории особой экономической зоны «Алабуга» (Татарстан) было открыто первое в России производство сырья для углеродного волокна — ПАН-прекурсора. Им занимается Umatex – управляющая компания дивизиона «Композитные материалы» «Росатома». Мощность нового завода составляет 5000 т полиакрилонитрильного волокна в год. Это второй завод Umatex по производству углеродного волокна, первый — «Алабуга-Волокно» — был открыт в 2015 г там же, в Елабуге. Но ранее для создания волокна использовалось импортное сырье, пояснил представитель завода.
Как рассказывал в октябре в интервью «Ведомостям» гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, МС-21 совершают порядка 40 сертификационных полетов в месяц. В испытаниях участвуют четыре опытных экземпляра, еще два самолета – ресурсный и статический, кроме того, еще один опытный самолет с двигателем ПД-14. В понедельник, 22 ноября, Гайданский сообщил, что самолет совершил около 700 испытательных полетов, для завершения сертификации осталось менее 50 полетов.