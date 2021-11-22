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Бизнес

МС-21 полетит с российским двигателем только в 2024 году

Отечественное композитное крыло самолет получит на два года раньше
Александр Волобуев Анастасия Львова
Евгений Разумный / Ведомости

Первые поставки российского пассажирского лайнера МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 намечены на 2024 г., сертифицировать модель планируется до конца 2022 г., рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора корпорации «Иркут» (производитель МС-21), генеральный директор «Аэрокомпозита» Анатолий Гайданский. 

«В первую очередь мы сертифицируем машину с американскими и канадскими двигателями.  В следующем [году] идет двигатель ПД-14. До конца следующего года будем сертифицировать [МС-21 с этим двигателем. – "Ведомости"]. А дальше будем обсуждать с нашими заказчиками [поставки] – 2024 год, я думаю», – ответил Гайданский на вопрос о поставках МС-21 с российским двигателем.  

Первые экземпляры МС-21 для авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), поставки которых намечены на III квартал 2022 г., будут комплектоваться двигателями Pratt & Whitney, уточнил Гайданский. Эта компания получит самолеты с российским композитным крылом, хотя первый сертификат типа на МС-21 (ожидается до конца 2021 г.) «будет с американским [композитным] материалом». «До конца I квартала 2022 г. рассчитываем получить так называемое главное изменение, которое позволит использовать уже российские материалы», – объяснил Гайданский. 

МС-21 – главный проект российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире реактивных пассажирских самолетов – среднемагистральных Boeing 737 и Airbus 320/321. НИОКР по самолету стартовали в 2008 г., поднять самолет в воздух должны были впервые в 2017 г. Но тогда начались только первые летные испытания самолета. 

В конце 2018 г. на производителя композитных материалов («черного крыла») для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США, компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога «Росатомом». Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» – на начало 2021 г. Теперь завершение сертификации ожидается в декабре этого года. 

В понедельник, 22 ноября, на территории особой экономической зоны «Алабуга» (Татарстан) было открыто первое в России производство сырья для углеродного волокна — ПАН-прекурсора. Им занимается Umatex – управляющая компания дивизиона «Композитные материалы» «Росатома». Мощность нового завода составляет 5000 т полиакрилонитрильного волокна в год. Это второй завод Umatex по производству углеродного волокна, первый — «Алабуга-Волокно» — был открыт в 2015 г там же, в Елабуге. Но ранее для создания волокна использовалось импортное сырье, пояснил представитель завода.

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Как рассказывал в октябре в интервью «Ведомостям» гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, МС-21 совершают порядка 40 сертификационных полетов в месяц. В испытаниях участвуют четыре опытных экземпляра, еще два самолета – ресурсный и статический, кроме того, еще один опытный самолет с двигателем ПД-14. В понедельник, 22 ноября, Гайданский сообщил, что самолет совершил около 700 испытательных полетов, для завершения сертификации осталось менее 50 полетов.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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