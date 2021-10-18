«ОАК из "конфедерации" должна стать единой компанией»Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь о том, как меняется управление компанией и кто будет заказывать Superjet100 New
В следующем году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна поставить авиакомпании «Россия» первые среднемагистральные лайнеры МС-21. Сертификация самолета должна завершиться в декабре. ОАК выполнила 680 испытательных полетов из 800, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Он подчеркивает, что потраченные на создание МС-21 220 млрд руб. и последующие инвестиции можно считать вложениями в программу развития авиапрома в целом. Корпорация рассчитывает на массированную господдержку для производства и продвижения российских самолетов, в том числе на зарубежные рынки. Прошлогодняя модель – госгарантии на поставки 59 Superjet для Red Wings, «России» и «Азимута» – заложила основы такой поддержки, но речь идет о ее расширении, в частности за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ), механизмы дорабатываются, говорит Слюсарь.
ОАК, в 2019 г. вошедшая в «Ростех», тогда же приступила к трансформации управления корпорацией. Слюсарь рассказывает, что сделано и что предстоит сделать, чтобы ОАК «из «конфедерации» превратилась в единую компанию».
– Реальную стоимость, конечно, мы назвать не можем, этого никто из мировых производителей никогда не делает. Это всегда предмет переговоров. Она зависит от множества факторов, включая облик самолета, размеры авансовых платежей и т. д. Мы хорошо понимаем, что стоимость должна быть сопоставима с ценой у конкурентов. Авиакомпании вряд ли будут готовы покупать технику дороже, платить лизинговый платеж, отличающийся от аналогичного платежа за самолет иностранного производства.
– Каталожная – порядка $97 млн. Каталожные цены сопоставимы с семействами Airbus 320 и Boeing 737.
– Количество полетов определяется программой наземных и летных сертификационных испытаний, согласованной с Росавиацией. По предварительной оценке, для сертификации самолета требовалось выполнить порядка 800 полетов. Это число может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от возможности отработать в одном полете несколько режимов. В настоящее время самолеты совершают порядка 40 полетов в месяц. Уже выполнено более 680 полетов.
– В сертификационных летных испытаниях участвуют четыре опытных самолета МС-21-300, еще два самолета – ресурсный и статический, кроме того, еще один опытный самолет с двигателем ПД-14.
Программа сертификации обширная, машины имеют специализацию. Соответственно, самолеты могут различаться и в части испытательного оборудования, и даже в части конструкции. Например, первоначально на первых самолетах устанавливались система аварийного покидания и хвостовая опора. Но еще раз подчеркну: все самолеты принимают участие в программе сертификации. Значительная часть испытаний уже пройдена.
– Это не просто создание самолета. Это целая программа развития авиапрома, создания целого ряда новых технологических решений, композитного производства, модернизации целого ряда предприятий кооперации под программу МС-21. На сегодняшний день инвестиции составили порядка 220 млрд руб., и это не финальная цифра. Из этих средств наибольшую долю составляет НИОКР – более 170 млрд, остальные средства – это в первую очередь техническое перевооружение. Кроме того, мы инвестируем в систему послепродажного обслуживания.
В основном инвестиции в проект – это бюджетные средства, порядка 150 млрд руб., еще более 50 млрд руб. – собственные и заемные средства, оставшаяся часть – инвестиции «Ростеха».
«Программа 59» хорошо зарекомендовала себя»
– Напомню, решение о 59 самолетах, которое было принято в мае 2020 г., позволило в трудный период пандемии не остановить производство «Суперджета».
Президент тогда нас поддержал. Производство «Суперджетов» продолжается, предприятие в Комсомольске-на-Амуре работает. Самолет оказался еще более востребован в период пандемии, на базе «Суперджетов» российскими авиакомпаниями было открыто несколько десятков новых маршрутов, а всего за несколько прошедших лет – около 200 маршрутов. Машина стала основой парка региональных перевозок, налетывает до 8–9 часов в сутки. С точки зрения транспортной доступности, развития региональных перевозок, сохранения квалифицированных рабочих мест и наращивания темпов производства самолетов господдержка себя оправдала.
Идея совещания – то, о чем говорил министр: сохранить все лучшее из примененного подхода по 59 самолетам. Но сформировать комплексную систему поддержки с учетом использования средств ФНБ, партнерства с лизинговыми компаниями, Минпромторгом и Минтрансом. «Программа 59» за полтора года хорошо зарекомендовала себя и нуждается в масштабировании, продлении и расширении линейки самолетов.