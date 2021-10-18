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«ОАК из "конфедерации" должна стать единой компанией»

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь о том, как меняется управление компанией и кто будет заказывать Superjet100 New
Анастасия Львова
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь / Евгений Разумный / Ведомости

В следующем году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна поставить авиакомпании «Россия» первые среднемагистральные лайнеры МС-21. Сертификация самолета должна завершиться в декабре. ОАК выполнила 680 испытательных полетов из 800, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Он подчеркивает, что потраченные на создание МС-21 220 млрд руб. и последующие инвестиции можно считать вложениями в программу развития авиапрома в целом. Корпорация рассчитывает на массированную господдержку для производства и продвижения российских самолетов, в том числе на зарубежные рынки. Прошлогодняя модель – госгарантии на поставки 59 Superjet для Red Wings, «России» и «Азимута» – заложила основы такой поддержки, но речь идет о ее расширении, в частности за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ), механизмы дорабатываются, говорит Слюсарь.

ОАК, в 2019 г. вошедшая в «Ростех», тогда же приступила к трансформации управления корпорацией. Слюсарь рассказывает, что сделано и что предстоит сделать, чтобы ОАК «из «конфедерации» превратилась в единую компанию».

– В следующем году ожидаются первые поставки МС-21. Какой будет его реальная стоимость для первых покупателей?

– Реальную стоимость, конечно, мы назвать не можем, этого никто из мировых производителей никогда не делает. Это всегда предмет переговоров. Она зависит от множества факторов, включая облик самолета, размеры авансовых платежей и т. д. Мы хорошо понимаем, что стоимость должна быть сопоставима с ценой у конкурентов. Авиакомпании вряд ли будут готовы покупать технику дороже, платить лизинговый платеж, отличающийся от аналогичного платежа за самолет иностранного производства.

– А каталожная цена?

– Каталожная – порядка $97 млн. Каталожные цены сопоставимы с семействами Airbus 320 и Boeing 737.

– Сколько нужно выполнить полетов на МС-21, чтобы получить сертификацию в Росавиации?

– Количество полетов определяется программой наземных и летных сертификационных испытаний, согласованной с Росавиацией. По предварительной оценке, для сертификации самолета требовалось выполнить порядка 800 полетов. Это число может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от возможности отработать в одном полете несколько режимов. В настоящее время самолеты совершают порядка 40 полетов в месяц. Уже выполнено более 680 полетов.

– А в этих полетах участвуют все четыре опытных образца МС-21? У них же конструкционные отличия.

– В сертификационных летных испытаниях участвуют четыре опытных самолета МС-21-300, еще два самолета – ресурсный и статический, кроме того, еще один опытный самолет с двигателем ПД-14.

Программа сертификации обширная, машины имеют специализацию. Соответственно, самолеты могут различаться и в части испытательного оборудования, и даже в части конструкции. Например, первоначально на первых самолетах устанавливались система аварийного покидания и хвостовая опора. Но еще раз подчеркну: все самолеты принимают участие в программе сертификации. Значительная часть испытаний уже пройдена.

– Сколько всего вложено средств в создание МС-21?

– Это не просто создание самолета. Это целая программа развития авиапрома, создания целого ряда новых технологических решений, композитного производства, модернизации целого ряда предприятий кооперации под программу МС-21. На сегодняшний день инвестиции составили порядка 220 млрд руб., и это не финальная цифра. Из этих средств наибольшую долю составляет НИОКР – более 170 млрд, остальные средства – это в первую очередь техническое перевооружение. Кроме того, мы инвестируем в систему послепродажного обслуживания. 

В основном инвестиции в проект – это бюджетные средства, порядка 150 млрд руб., еще более 50 млрд руб. – собственные и заемные средства, оставшаяся часть – инвестиции «Ростеха». 

«Программа 59» хорошо зарекомендовала себя»

– После совещания с президентом на авиасалоне МАКС в июле министр промышленности Денис Мантуров сказал, что президент поддержал прошлогодние решения по продвижению на рынок 59 «Суперджетов» – госгарантии на 140 млрд руб. – «как основу» обеспечения поставок наших гражданских самолетов и вертолетов в будущем. Что имелось в виду?

– Напомню, решение о 59 самолетах, которое было принято в мае 2020 г., позволило в трудный период пандемии не остановить производство «Суперджета».

Президент тогда нас поддержал. Производство «Суперджетов» продолжается, предприятие в Комсомольске-на-Амуре работает. Самолет оказался еще более востребован в период пандемии, на базе «Суперджетов» российскими авиакомпаниями было открыто несколько десятков новых маршрутов, а всего за несколько прошедших лет – около 200 маршрутов. Машина стала основой парка региональных перевозок, налетывает до 8–9 часов в сутки. С точки зрения транспортной доступности, развития региональных перевозок, сохранения квалифицированных рабочих мест и наращивания темпов производства самолетов господдержка себя оправдала.

Идея совещания – то, о чем говорил министр: сохранить все лучшее из примененного подхода по 59 самолетам. Но сформировать комплексную систему поддержки с учетом использования средств ФНБ, партнерства с лизинговыми компаниями, Минпромторгом и Минтрансом. «Программа 59» за полтора года хорошо зарекомендовала себя и нуждается в масштабировании, продлении и расширении линейки самолетов.

– То есть предусмотрены госгарантии на поставки всей авиационной техники российского производства?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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