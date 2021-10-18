Он подчеркивает, что потраченные на создание МС-21 220 млрд руб. и последующие инвестиции можно считать вложениями в программу развития авиапрома в целом. Корпорация рассчитывает на массированную господдержку для производства и продвижения российских самолетов, в том числе на зарубежные рынки. Прошлогодняя модель – госгарантии на поставки 59 Superjet для Red Wings, «России» и «Азимута» – заложила основы такой поддержки, но речь идет о ее расширении, в частности за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ), механизмы дорабатываются, говорит Слюсарь.