Путин назвал продукцию «Алмаз-Антея» самой надежной в мире
Продукция концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» является самой надежной и востребованной в мире, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором предприятия Павлом Созиновым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
«Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО. Это общепризнанный факт», — сказал глава государства.
«Алмаз-Антей», созданный в 2002 г., объединяет предприятия, занимающиеся разработкой и производством вооружений для противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Как доложил Созинов Путину, в концерне заняты 140 000 человек из 22 регионов страны. При этом почти треть создают продукцию гражданского назначения.
В частности, «Алмаз-Антей» производит продукцию для оснащения аэропортов, а также метеорадары, медицинскую технику, технику для глубоководных устройств и добычи углеводородов для «Газпрома» и беспилотники, доложил генеральный конструктор. Часть товаров концерт поставляет за рубеж, добавил Созинов.
Ранее, 22 декабря, «Алмаз-Антей» подтвердил разработку собственного гибридного электромобиля. Первая такая машина будет называться E-NEVA и сможет проехать на одном заряде 463 км с максимальной скоростью в 197 км/ч. Транспортное средство оснащено мультимедийной системой с цифровой панелью, проекционным дисплеем и 15-дюймовым сенсорным экраном. Электромобиль произведут в разных комплектациях, в том числе с «гибридным» двигателем на газе или водороде.