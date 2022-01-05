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Путин назвал продукцию «Алмаз-Антея» самой надежной в мире

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Продукция концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» является самой надежной и востребованной в мире, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором предприятия Павлом Созиновым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО. Это общепризнанный факт», — сказал глава государства.

«Алмаз-Антей», созданный в 2002 г., объединяет предприятия, занимающиеся разработкой и производством вооружений для противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Как доложил Созинов Путину, в концерне заняты 140 000 человек из 22 регионов страны. При этом почти треть создают продукцию гражданского назначения.

В частности, «Алмаз-Антей» производит продукцию для оснащения аэропортов, а также метеорадары, медицинскую технику, технику для глубоководных устройств и добычи углеводородов для «Газпрома» и беспилотники, доложил генеральный конструктор. Часть товаров концерт поставляет за рубеж, добавил Созинов.

Ранее, 22 декабря, «Алмаз-Антей» подтвердил разработку собственного гибридного электромобиля. Первая такая машина будет называться E-NEVA и сможет проехать на одном заряде 463 км с максимальной скоростью в 197 км/ч. Транспортное средство оснащено мультимедийной системой с цифровой панелью, проекционным дисплеем и 15-дюймовым сенсорным экраном. Электромобиль произведут в разных комплектациях, в том числе с «гибридным» двигателем на газе или водороде.

Ранее по теме: «Алмаз-Антей» раскрыл параметры собственного гибридного электромобиля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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