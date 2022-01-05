Путин назвал продукцию «Алмаз-Антея» самой надежной в мире

«Алмаз-Антей», созданный в 2002 г., объединяет предприятия, занимающиеся разработкой и производством вооружений для противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Как доложил Созинов Путину, в концерне заняты 140 000 человек из 22 регионов страны. При этом почти треть создают продукцию гражданского назначения.