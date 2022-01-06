Российские авиакомпании сообщили об отмене рейсов в Казахстан
Авиакомпания S7 Airlines до 23 января приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан и из него, сообщила пресс-служба перевозчика. Это обусловлено ситуацией в республике.
В частности, не будут летать самолеты по направлениям Москва – Усть-Каменогорск, Омск – Павлодар и Новосибирск – Нур-Султан. Кроме того, приостановлена продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines с Air Astana.
Назначенные ранее рейсы пока планируется выполнить. Так, в ночь с 8 на 9 января должен вылететь самолет по направлению Москва – Усть-Каменогорск.
Компания «Уральские авиалинии» сообщила об отмене рейсов в Казахстан, назначенных на 7 января. Не состоятся полеты по направлениям Жуковский – Нур-Султан – Жуковский и Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург.
«Аэрофлот» также отменил полеты в Казахстан, следует из данных онлайн-табло московского Шереметьево. Не состояться сегодняшние рейсы в Алматы, Нур-Султан и Актау.
Российские авиакомпании перестали летать в Казахстан в связи с происходящими в стране протестами и беспорядками, сопровождающимися в том числе захватом аэропортов. Выступления в республике начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
На фоне протестов президент Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, он Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев. Российские военные уже вылетели в Казахстан.
По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков пострадали более 1000 человек, из них около 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Также в ходе протестов пострадали 10 медработников и 13 сотрудников правопорядка.