Российские авиакомпании сообщили об отмене рейсов в Казахстан

Российские авиакомпании перестали летать в Казахстан в связи с происходящими в стране протестами и беспорядками, сопровождающимися в том числе захватом аэропортов. Выступления в республике начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.