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Бизнес

Российские авиакомпании сообщили об отмене рейсов в Казахстан

Ведомости

Авиакомпания S7 Airlines до 23 января приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан и из него, сообщила пресс-служба перевозчика. Это обусловлено ситуацией в республике.

В частности, не будут летать самолеты по направлениям Москва – Усть-Каменогорск, Омск – Павлодар и Новосибирск – Нур-Султан. Кроме того, приостановлена продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines с Air Astana.

Назначенные ранее рейсы пока планируется выполнить. Так, в ночь с 8 на 9 января должен вылететь самолет по направлению Москва – Усть-Каменогорск.

Компания «Уральские авиалинии» сообщила об отмене рейсов в Казахстан, назначенных на 7 января. Не состоятся полеты по направлениям Жуковский – Нур-Султан – Жуковский и Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург.

«Аэрофлот» также отменил полеты в Казахстан, следует из данных онлайн-табло московского Шереметьево. Не состояться сегодняшние рейсы в Алматы, Нур-Султан и Актау.

Российские авиакомпании перестали летать в Казахстан в связи с происходящими в стране протестами и беспорядками, сопровождающимися в том числе захватом аэропортов. Выступления в республике начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.

Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.

На фоне протестов президент Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, он Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев. Российские военные уже вылетели в Казахстан.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков пострадали более 1000 человек, из них около 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Также в ходе протестов пострадали 10 медработников и 13 сотрудников правопорядка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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