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Бизнес

Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на $3 млрд

Ведомости

Четыре бизнесмена Казахстана потеряли $3 млрд на фоне протестов и беспорядков, начавшихся в стране в новом году, сообщает американский Forbes.

С 4 по 8 января на $3 млрд сократилось состояние председателя совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz Вячеслава Кима, гендиректора этой же компании Михаила Ломтадзе, а также средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Кулибаевой и ее мужа Тимура Кулибаева.

В частности, Ким потерял около $1,5 млрд — его состояние за несколько дней сократилось с $5,7 до $4,2 млрд. Состояние Ломтадзе после обрушения стоимости акций Kaspi.kz на 30% составляет $3,8 млрд против $5,2 млрд.

«Цена акций упала после сообщений о том, что банки не будут обрабатывать пенсионные выплаты до окончания объявленного правительством чрезвычайного положения, запланированного на 19 января», — отмечает Forbes.

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Дочь Назарбаева и ее супруг потеряли в общей сложности около $200 000, сейчас их состояние оценивается в $3 млрд на каждого. Кулибаевы являются владельцами контрольного пакета акций Народного банка, на стоимость которых также повлияли беспорядки.

Ранее казахские бизнесмены оценили ущерб от беспорядков почти в $184 млн. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссии по оценке ущерба, причиненного в результате беспорядков, после стабилизации ситуации приступить к восстановлению административных зданий, социальных объектов и жилых домов, а также оказать поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.

Уличные демонстрации начались в Казахстане в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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