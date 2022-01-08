Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на $3 млрд

Уличные демонстрации начались в Казахстане в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.