Казахские бизнесмены оценили ущерб от беспорядков почти в $184 млн
Ущерб бизнесу Казахстана от беспорядков, по предварительным данным, составил более 80 млрд тенге ($183,7 млн), говорится в Telegram-канале Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Ранее его оценили более чем в $100 млн.
«В колл центр поступило 1424 звонка. Из них по вопросам мародерства 867 звонков, по форс мажору — 23 звонка. Ущерб по предварительным данным бизнесменов уже превысил 80 млрд тенге», — говорится в сообщении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссии по оценке ущерба, причиненного в результате беспорядков, после стабилизации ситуации приступить к восстановлению административных зданий, социальных объектов и жилых домов, а также оказать поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.
В стране со 2 января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в нефтедобывающем городе Жанаозене на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах уличные демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерства. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. С 5 января на территории всей страны действует режим ЧС.
МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции. Токаев запросил помощь ОДКБ. Военные стран-членов организации начали прибывать в Казахстан.