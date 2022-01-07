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Общество

Казахские бизнесмены оценили ущерб от беспорядков почти в $184 млн

Ведомости

Ущерб бизнесу Казахстана от беспорядков, по предварительным данным, составил более 80 млрд тенге ($183,7 млн), говорится в Telegram-канале Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Ранее его оценили более чем в $100 млн.

«В колл центр поступило 1424 звонка. Из них по вопросам мародерства 867 звонков, по форс мажору — 23 звонка. Ущерб по предварительным данным бизнесменов уже превысил 80 млрд тенге», — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссии по оценке ущерба, причиненного в результате беспорядков, после стабилизации ситуации приступить к восстановлению административных зданий, социальных объектов и жилых домов, а также оказать поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.

В стране со 2 января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в нефтедобывающем городе Жанаозене на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах уличные демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерства. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. С 5 января на территории всей страны действует режим ЧС.

МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции. Токаев запросил помощь ОДКБ. Военные стран-членов организации начали прибывать в Казахстан.

Ранее по теме: Казахстанский бизнес заявил об ущербе от беспорядков на $100 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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