Казахские бизнесмены оценили ущерб от беспорядков почти в $184 млн

В стране со 2 января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в нефтедобывающем городе Жанаозене на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах уличные демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерства. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. С 5 января на территории всей страны действует режим ЧС.