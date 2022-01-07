Экс-советник Назарбаева назвал одну из причин кризиса в Казахстане
Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев назвал одной из причин кризиса в стране предательство части чиновников и правоохранителей. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Хабар 24».
Он назвал беспорядки в Казахстане самым серьезным кризисом на постсоветском пространстве. «Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить», — заявил Ертысбаев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Комитет нацбезопасности периодически сообщал об обезвреживании групп злоумышленников, однако власти молчали о многочисленных тренировочных лагерях боевиков в горах. Ертысбаев заявил, что заговорщики устроили беспорядки для отстранения от власти президента Касым-Жомарта Токаева.
В стране со 2 января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в нефтедобывающем городе Жанаозене на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах уличные демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерства. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $180 млн. С 5 января на территории всей страны действует режим ЧС.
МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции. Токаев запросил помощь ОДКБ. Военные стран — членов организации начали прибывать в Казахстан.