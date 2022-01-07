Военным Казахстана разрешили стрелять по бандитам без предупреждения

«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами», — сказал Токаев в обращении к нации 7 января.