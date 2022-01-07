Военным Казахстана разрешили стрелять по бандитам без предупреждения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открывать огонь по участникам беспорядков, которых власти считают террористами, без предупреждения.
«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами», — сказал Токаев в обращении к нации 7 января.
«Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать на поражение без предупреждения», — добавил он.
Токаев отметил, правоохранительные органы готовы к выполнению задачи, несмотря на нехватку спецназа и оборудования. Он также раскритиковал спецслужбы, которые «проспавшие», как он выразился, подготовку нападений и организацию спящих ячеек боевиков.
По словам президента, только на Алматы напало порядка 20 000 «бандитов». «Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость», — сказал он.
Токаев заявил, что подготовкой и руководством нападавших, по всей видимости, занимался единый командный пункт. Расследованием событий занимаются Комитет национальной безопасности и Генпрокуратура Казахстана. Президент добавил, что он принял решение восстановить доступ в Интернет в отдельных регионах страны и на определенные периоды времени.
В стране со 2 января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в нефтедобывающем городе Жанаозене на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах уличные демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерства. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. С 5 января на территории всей страны действует режим ЧС.
МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции. Накануне по запросу Токаева в страну был отправлен миротворческий контингент ОДКБ.