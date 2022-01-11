На Кипре арестовали часть активов российского «Мечела»

Среди ответчиков по делу казаны Zoneline ltd., Skyblock ltd., Игорь Зюзин, «Мечел», «Мечел-Энерго» и Южно-Кузбасская ГРЭС. Суд запретил им на время разбирательства распоряжаться активами на сумму предполагаемого ущерба. По словам гендиректора «Адвалор-консалта» Сергея Цибизова, речь идет об аресте любых активов, которыми эти компании владеют не только на Кипре, но и в других странах.