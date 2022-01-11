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Бизнес

На Кипре арестовали часть активов российского «Мечела»

Ведомости

Окружной суд Никосии (Кипр) 22 декабря арестовал некоторые активы, принадлежащие российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» и ее основному акционеру Игорю Зюзину, передает «Коммерсантъ».

Арест был наложен в качестве обеспечительной меры по иску компании «Адвалор-консалт». Ей принадлежит 25% «Кузбассэнергосбыта» (еще 72% контролирует «Мечел»). «Адвалор-консалт» требует возмещения убытков, которые, как утверждает компания, она понесла из-за сделок «Кузбассэнергосбыта» со структурами, входящими в холдинг «Мечела». Размер ущерба оценивается в 80 млн евро.

Среди ответчиков по делу казаны Zoneline ltd., Skyblock ltd., Игорь Зюзин, «Мечел», «Мечел-Энерго» и Южно-Кузбасская ГРЭС. Суд запретил им на время разбирательства распоряжаться активами на сумму предполагаемого ущерба. По словам гендиректора «Адвалор-консалта» Сергея Цибизова, речь идет об аресте любых активов, которыми эти компании владеют не только на Кипре, но и в других странах.

Представитель «Мечела» сообщил газете, что компания намерена обжаловать заморозку активов, и подчеркнул, что сделки «Кузбассэнергосбыта» с предприятиями группы соответствуют законодательству.

Весной прошлого года «Адвалор-консалт» подал несколько исков против структур «Мечела» на общую сумму 7,1 млрд руб. Как сообщал «Интерфакс», компания требовала признать недействительными договоры займа, заключенные «Кузбассэнергосбытом» со структурами «Мечела» в период с 2012 по 2021 г. Компания сочла эти договоры невыгодными и нарушающими порядок одобрения сделок с заинтересованностью. Арбитражный суд Кемеровской области уже отклонил ряд исков на 5,3 млрд руб.

«Мечел» был основан в 2003 г. Предприятия холдинга производят коксующийся и энергетический уголь, чугун, сталь, антрациты и коксохимическую продукцию. Уставный капитал «Мечела» разделен на 75% обыкновенных и 25%привилегированных акций. 51,54% обыкновенных акций контролирует Зюзин и члены его семьи, 48,46% находятся в свободном обращении. Кипрской «дочке» компании Skyblock ltd. принадлежит 40% привилегированных и 0,17% обыкновенных акций. Еще 60% «префов» обращаются на бирже. В сентябре из капитала «Мечела» вышел Газпромбанк, который владел 9,35% обыкновенных акций компании.

Ранее по теме: Газпромбанк вышел из капитала «Мечела»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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