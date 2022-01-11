Российские кинотеатры недополучили 15 млрд рублей выручки в 2021 году

«Говорить о том, что рынок кинотеатров восстановился, пока преждевременно, пока достаточно сложный период, многое будет зависеть от того, что будет в этом году», — добавил Березин. По его словам, у кинотеатров есть и свои опасения, связанные с сокращением доли фильмов, производимых для широкого кинотеатрального проката. Все это может привести к сокращению доли российского кино в прокате и к увеличению доли зарубежного кино.