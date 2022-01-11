Российские кинотеатры недополучили 15 млрд рублей выручки в 2021 году
В 2021 г. российские кинотеатры недополучили около 15 млрд руб. выручки по сравнению с допандемийным 2019 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.
Березин сообщил, что в 2021 г. кассовые сборы кинотеатров составили 40,7 млрд руб., а в 2019 г. — 55,4 млрд руб. «Фактически можно говорить о том, что кинотеатры недополучили примерно 15 млрд выручки. Это существенно», — подчеркнул он. Березин уточнил, что по сравнению с допандемийным 2019 г. падение кассовых сборов составило 26,5%, посещаемости — 33,6%.
«Говорить о том, что рынок кинотеатров восстановился, пока преждевременно, пока достаточно сложный период, многое будет зависеть от того, что будет в этом году», — добавил Березин. По его словам, у кинотеатров есть и свои опасения, связанные с сокращением доли фильмов, производимых для широкого кинотеатрального проката. Все это может привести к сокращению доли российского кино в прокате и к увеличению доли зарубежного кино.
При этом он отметил, что выручка российских кинотеатров во время новогодних каникул в 2022 г. на 14% превысила показатель аналогичного периода 2021 г. На рост сборов, по словам Березина, повлияло подорожание билетов, связанное с инфляцией. Он также выделил фильмы, которые показали самые высокие кассовые сборы, — это «Человек-паук: нет пути домой» и российский блокбастер «Последний богатырь: посланник Тьмы».
17 декабря стало известно, что правительство намерено выделить 5,5 млрд руб. на поддержку российского кино в 2022 г. — из них 4 млрд получит Фонд кино на поддержку зрительского кино и 1,5 млрд руб. получит Минкультуры. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что необходимо повышать конкурентоспособность отечественного кинематографа, опираясь на имеющийся потенциал, а также уже достигнутые результаты: доля отечественных фильмов в прокате выросла с 14 до 30% за 10 лет.