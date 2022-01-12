«Газпром» сообщил об откачке из европейских ПХГ 55,8% запасов газа
«По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 млрд куб. м газа. Отметим, что запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 22 ноября на отбор работают все связанные с «Газпромом» объекты хранения в Западной Европе: в Германии, Австрии, Нидерландах. Газ закачивается только в выходные дни, когда спрос на этот вид топлива снижается. По оценке российского холдинга, на 22 декабря из ПХГ Европы было откачано 41% газа.
Падение уровня заполненности европейских хранилищ связывается с несколькими факторами, включая высокие цены на газ, из-за которых упал спрос, низкие температуры и падение выработки ветровых электростанций. В ноябре текущего года средняя температура в Европе была примерно на 2 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее, — это стал самый холодный ноябрь с 2016 г. Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии на континенте находится на уровне 13,9% против 15,4% в ноябре 2020-го, по данным ассоциации WindEurope.