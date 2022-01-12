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«Газпром» сообщил об откачке из европейских ПХГ 55,8% запасов газа

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Более половины газа, закачанного в подземные хранилища в Европе, было откачано, запасы газа в Европе минимальны для зимы за много лет, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 млрд куб. м газа. Отметим, что запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября на отбор работают все связанные с «Газпромом» объекты хранения в Западной Европе: в Германии, Австрии, Нидерландах. Газ закачивается только в выходные дни, когда спрос на этот вид топлива снижается. По оценке российского холдинга, на 22 декабря из ПХГ Европы было откачано 41% газа.

Падение уровня заполненности европейских хранилищ связывается с несколькими факторами, включая высокие цены на газ, из-за которых упал спрос, низкие температуры и падение выработки ветровых электростанций. В ноябре текущего года средняя температура в Европе была примерно на 2 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее, — это стал самый холодный ноябрь с 2016 г. Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии на континенте находится на уровне 13,9% против 15,4% в ноябре 2020-го, по данным ассоциации WindEurope.

Ранее по теме: «Газпром» назвал объем отобранного газа из ПХГ Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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