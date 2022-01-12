«Газпром» сообщил об откачке из европейских ПХГ 55,8% запасов газа

Падение уровня заполненности европейских хранилищ связывается с несколькими факторами, включая высокие цены на газ, из-за которых упал спрос, низкие температуры и падение выработки ветровых электростанций. В ноябре текущего года средняя температура в Европе была примерно на 2 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее, — это стал самый холодный ноябрь с 2016 г. Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии на континенте находится на уровне 13,9% против 15,4% в ноябре 2020-го, по данным ассоциации WindEurope.