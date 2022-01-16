GSK отклонила предложение Unilever о покупке производителя «Терафлю» и Aquafresh

Совместное с Pfizer предприятие GSK Consumer Healthcare производит в том числе зубную пасту Sensodyne и Paradontax, лекарства «Терафлю», «Отривин», «Вольтарен», «Адвил», «Панадол» и витамины Centrum. Unilever предложила частично расплатиться за приобретение бизнеса своими акциями стоимостью 8,3 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении компании. GSK на своем сайте отмечает, что тщательно оценила все предложения Unilever.