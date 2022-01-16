GSK отклонила предложение Unilever о покупке производителя «Терафлю» и Aquafresh
Британская компания GSK отказалась продавать концерну Unilever предприятие Consumer Healthcare, 32% акций которого принадлежит Pfizer. Компания подтвердила, что получила три «ни к чему не обязывающих предложения» о приобретении бизнеса за 50 млрд фунтов стерлингов.
Совместное с Pfizer предприятие GSK Consumer Healthcare производит в том числе зубную пасту Sensodyne и Paradontax, лекарства «Терафлю», «Отривин», «Вольтарен», «Адвил», «Панадол» и витамины Centrum. Unilever предложила частично расплатиться за приобретение бизнеса своими акциями стоимостью 8,3 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении компании. GSK на своем сайте отмечает, что тщательно оценила все предложения Unilever.
«GSK отклонила все три предложения на том основании, что они существенно недооценивают бизнес Consumer Healthcare и его перспективы», — говорится в публикации.
Ранее после материала газеты The Sunday Times о желании Unilever приобрести GSK Consumer Healthcare за 50 млрд фунтов стерлингов компания подтвердила свои намерения, но отметила, что уверенности в достижении каких-либо договоренностей нет.
«GSK Consumer Healthcare является лидером в привлекательной сфере потребительского здоровья и может стать сильным стратегическим партнером, поскольку Unilever продолжает переформировывать свой портфель», — сообщила Unilever 15 января.