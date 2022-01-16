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Бизнес

GSK отклонила предложение Unilever о покупке производителя «Терафлю» и Aquafresh

Ведомости

Британская компания GSK отказалась продавать концерну Unilever предприятие Consumer Healthcare, 32% акций которого принадлежит Pfizer. Компания подтвердила, что получила три «ни к чему не обязывающих предложения» о приобретении бизнеса за 50 млрд фунтов стерлингов. 

Совместное с Pfizer предприятие GSK Consumer Healthcare производит в том числе зубную пасту Sensodyne и Paradontax, лекарства «Терафлю», «Отривин», «Вольтарен», «Адвил», «Панадол» и витамины Centrum. Unilever предложила частично расплатиться за приобретение бизнеса своими акциями стоимостью 8,3 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении компании. GSK на своем сайте отмечает, что тщательно оценила все предложения Unilever. 

«GSK отклонила все три предложения на том основании, что они существенно недооценивают бизнес Consumer Healthcare и его перспективы», — говорится в публикации.

Ранее после материала газеты The Sunday Times о желании Unilever приобрести GSK Consumer Healthcare за 50 млрд фунтов стерлингов компания подтвердила свои намерения, но отметила, что уверенности в достижении каких-либо договоренностей нет.

«GSK Consumer Healthcare является лидером в привлекательной сфере потребительского здоровья и может стать сильным стратегическим партнером, поскольку Unilever продолжает переформировывать свой портфель», — сообщила Unilever 15 января. 

Газета Financial Times отмечает, что эта сделка могла бы стать одной из самых крупных на лондонском рынке. По данным источников Bloomberg, Unilever может сделать GSK новое предложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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