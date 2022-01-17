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МИД России призвал ФРГ не политизировать процесс сертификации «Северного потока — 2»

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Процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG — не должен искусственно затягиваться и политизироваться, заявляет МИД России в сообщении в преддверии встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

«Сооружение газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) – один из крупнейших проектов последнего десятилетия, реализуемый ПАО «Газпром» во взаимодействии с компаниями из ФРГ и ряда других европейских стран... Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать», — говорится в сообщении ведомства.

Запуск проекта станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европейского союза, добавили в МИДе.

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.

16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать компанию можно лишь после того, как она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии.

В декабре прошлого года вице-премьер Александр Новак заявил, что сорвать реализацию проекта невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г. 4 января главный исполнительный директор компании Uniper Клаус-Дитер Маубах сказал, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирована немецким регулятором в середине 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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