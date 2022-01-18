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Россияне купили в Турции рекордное количество недвижимости

Ведомости

Россияне купили около 5400 квартир и домов в Турции в 2021 г. — на 75% больше, чем в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции. Показатель стал рекордным как минимум с 2015 г. — тогда в стране было куплено 2000 лотов жилой недвижимости.

Больше всего жилья россияне купили в Турции в ноябре и декабре — 1700 лотов. Показатель вырос в годовом выражении в 2,2 раза. В течение последних двух месяцев 2021 г. сильнее всего ослаб курс турецкой лиры. В целом за год ее курс к рублю снизился на 44% — за 1 лиру просили 10 руб., а 31 декабря — 5,58 руб.

Директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков пояснил, что ослабление курса лиры сделало жизнь иностранцев в Турции дешевле. По его мнению, спрос на недвижимость в Турции вырос из-за пандемии, во время которой многие люди смогли работать удаленно, отложенный спрос 2020 г., когда власти ограничили въезд в страну, а также популярность среди туристов. 

Также в Турции действует программа инвестиционного гражданства: его можно получить, вложив в недвижимость не менее 250 000 евро. Турция — одна из наиболее востребованных стран для получения паспорта или вида на жительство таким образом, добавил гендиректор компании Skolkovo Realty Борис Борискин. 

В целом в прошлом году иностранцы купили в Турции 59 300 лотов жилья — на 44% больше, чем в 2020 г. Россияне остаются на третьем месте среди всех иностранцев, которые покупают турецкую недвижимость. Больше всего покупают жилье в этой стране граждане Ирана и Ирака — 10 000 и 8700 квартир и домов соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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