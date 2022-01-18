Россияне купили в Турции рекордное количество недвижимости

Россияне купили около 5400 квартир и домов в Турции в 2021 г. — на 75% больше, чем в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции. Показатель стал рекордным как минимум с 2015 г. — тогда в стране было куплено 2000 лотов жилой недвижимости.