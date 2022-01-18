Россияне купили в Турции рекордное количество недвижимости
Больше всего жилья россияне купили в Турции в ноябре и декабре — 1700 лотов. Показатель вырос в годовом выражении в 2,2 раза. В течение последних двух месяцев 2021 г. сильнее всего ослаб курс турецкой лиры. В целом за год ее курс к рублю снизился на 44% — за 1 лиру просили 10 руб., а 31 декабря — 5,58 руб.
Директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков пояснил, что ослабление курса лиры сделало жизнь иностранцев в Турции дешевле. По его мнению, спрос на недвижимость в Турции вырос из-за пандемии, во время которой многие люди смогли работать удаленно, отложенный спрос 2020 г., когда власти ограничили въезд в страну, а также популярность среди туристов.
Также в Турции действует программа инвестиционного гражданства: его можно получить, вложив в недвижимость не менее 250 000 евро. Турция — одна из наиболее востребованных стран для получения паспорта или вида на жительство таким образом, добавил гендиректор компании Skolkovo Realty Борис Борискин.
В целом в прошлом году иностранцы купили в Турции 59 300 лотов жилья — на 44% больше, чем в 2020 г. Россияне остаются на третьем месте среди всех иностранцев, которые покупают турецкую недвижимость. Больше всего покупают жилье в этой стране граждане Ирана и Ирака — 10 000 и 8700 квартир и домов соответственно.