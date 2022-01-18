Производители сладостей объявили о росте цен с 1 февраля

В «Верном» рассказали, что Mondelez хочет повысить цены на бисквиты и печение до 19%, на шоколад — до 9%, на жвачку и леденцы — до 6%. Всего планируется повысить цены на более 60 товаров, в том числе на жвачку Dirol, леденцы Halls, шоколад Milka и Alpen Gold. По словам производителя, повышение цен стало вынужденной мерой, чтобы сохранить качество товара. Компания Ferrero планирует повысить цены в среднем на 6% более чем на 130 товаров, «Объединенные кондитеры» — до 18%, «Хлебпром» — до 23%, «Славянка» — на 18%.