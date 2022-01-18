Газета
Бизнес

Производители сладостей объявили о росте цен с 1 февраля

Ведомости

Компании-производители сладостей Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка» предупредили ритейлеров о повышении цен на продукцию с 1 февраля, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сеть магазинов «Верный». В «Утконосе онлайн» подтвердили получение аналогичных писем от производителей. Торговые сети сейчас рассматривают предложения. 

В «Верном» рассказали, что Mondelez хочет повысить цены на бисквиты и печение до 19%, на шоколад — до 9%, на жвачку и леденцы — до 6%. Всего планируется повысить цены на более 60 товаров, в том числе на жвачку Dirol, леденцы Halls, шоколад Milka и Alpen Gold. По словам производителя, повышение цен стало вынужденной мерой, чтобы сохранить качество товара. Компания Ferrero планирует повысить цены в среднем на 6% более чем на 130 товаров, «Объединенные кондитеры» — до 18%, «Хлебпром» — до 23%, «Славянка» — на 18%.

По словам собеседника издания в одной из торговых сетей, компании решили поднять цены на товары из-за подорожания сырья (пальмовое масло подорожало на 40%, мука высшего сорта — на 15%, меланж — более чем на 50%), а деревянные паллеты — более чем на 75%. Издание направило запросы производителям, однако там не дали оперативных комментариев. 

В Минэкономразвития изданию сообщили, что рост расходов на производство сладкого во многом зависит от цен на сахар в мире: индекс цен на сахар в 2021 г. вырос на 37,5%, фьючерсы на сахар-сырец — на 38,9%, белый сахар — на 25,5%. 

В Минсельхозе заявили, что в России нет массового тренда на повышение стоимости сладостей. На рынке происходят отдельные случаи пересмотра цен на определенные товары конкретных компаний. В министерстве пояснили, что производители сдерживают резкий рост стоимости товаров, несмотря на существенное увеличение издержек. Рост цен на муку и яйца не превышал темпа инфляции: по данным на 12 января, пшеничная мука за год подорожала на 6,5%, а яйца — на 7,7%.

Ранее по теме: «Известия» сообщили о планах кондитеров повысить цены в начале зимы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных