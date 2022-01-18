Производители сладостей объявили о росте цен с 1 февраля
Компании-производители сладостей Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка» предупредили ритейлеров о повышении цен на продукцию с 1 февраля, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сеть магазинов «Верный». В «Утконосе онлайн» подтвердили получение аналогичных писем от производителей. Торговые сети сейчас рассматривают предложения.
В «Верном» рассказали, что Mondelez хочет повысить цены на бисквиты и печение до 19%, на шоколад — до 9%, на жвачку и леденцы — до 6%. Всего планируется повысить цены на более 60 товаров, в том числе на жвачку Dirol, леденцы Halls, шоколад Milka и Alpen Gold. По словам производителя, повышение цен стало вынужденной мерой, чтобы сохранить качество товара. Компания Ferrero планирует повысить цены в среднем на 6% более чем на 130 товаров, «Объединенные кондитеры» — до 18%, «Хлебпром» — до 23%, «Славянка» — на 18%.
По словам собеседника издания в одной из торговых сетей, компании решили поднять цены на товары из-за подорожания сырья (пальмовое масло подорожало на 40%, мука высшего сорта — на 15%, меланж — более чем на 50%), а деревянные паллеты — более чем на 75%. Издание направило запросы производителям, однако там не дали оперативных комментариев.
В Минэкономразвития изданию сообщили, что рост расходов на производство сладкого во многом зависит от цен на сахар в мире: индекс цен на сахар в 2021 г. вырос на 37,5%, фьючерсы на сахар-сырец — на 38,9%, белый сахар — на 25,5%.
В Минсельхозе заявили, что в России нет массового тренда на повышение стоимости сладостей. На рынке происходят отдельные случаи пересмотра цен на определенные товары конкретных компаний. В министерстве пояснили, что производители сдерживают резкий рост стоимости товаров, несмотря на существенное увеличение издержек. Рост цен на муку и яйца не превышал темпа инфляции: по данным на 12 января, пшеничная мука за год подорожала на 6,5%, а яйца — на 7,7%.