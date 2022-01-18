Газпромбанк и «Фортум» создали СП в сфере ветроэнергетики

Чистая прибыль группы Газпромбанка по МФСО в январе – сентябре 2021 г. составила 128,2 млрд руб., что в 4,2 раза больше, чем годом ранее. Чистые комиссионные доходы выросли за этот период на 20,3% и достигли 33,8 млрд руб., чистый процентный доход — на 30,2% до 154,8 млрд руб. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2021 г. выросла на 0,4% и составила 3,1%. Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 21,3 и 2,2% соответственно в сравнении с 7,7 и 0,8% годом ранее.