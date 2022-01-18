Газпромбанк и «Фортум» создали СП в сфере ветроэнергетики
Газпромбанк и «Фортум» (российская «дочка» финского энергоконцерна Fortum) создали совместное предприятие в сфере развития ветроэнергетических проектов в России, сообщили в пресс-службе банка.
В портфель предприятия войдут проекты суммарной мощностью 1,256 ГВт. Часть установок в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях мощностью 529,2 МВт уже работает и поставляет электроэнергию на оптовый рынок. Другие проекты мощностью около 726,6 МВт, в том числе в Волгоградской и Самарской областях, будут введены в эксплуатацию до конца 2023 г.
За реализацию этих проектов ранее отвечал Фонд развития ветроэнергетики (ФРВ) — совместный инвестфонд «Фортума» и госкорпорации «Роснано». Он прекратит свое существование, а совместные проекты перейдут в новое СП компании с Газпромбанком. В сообщении «Фортума» говорится, что пакет проектов ФРВ будет продан новому СП.
Общий объем проектов на основе возоновляемых источников энергии в портфеле Газпромбанка и совместных предприятий с учетом сделки с «Фортумом» составит 3,7 Гвт, отметил зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус.
Чистая прибыль группы Газпромбанка по МФСО в январе – сентябре 2021 г. составила 128,2 млрд руб., что в 4,2 раза больше, чем годом ранее. Чистые комиссионные доходы выросли за этот период на 20,3% и достигли 33,8 млрд руб., чистый процентный доход — на 30,2% до 154,8 млрд руб. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2021 г. выросла на 0,4% и составила 3,1%. Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 21,3 и 2,2% соответственно в сравнении с 7,7 и 0,8% годом ранее.
В декабре прошлого года операционный портфель «Фортума» в области возобновляемых источников энергии, по собственным данным компании, превысил 1,2 ГВт. Суммарная мощность проектов компании составляет около 3,4 Гвт. По итогам первого полугодия 2021 г. выручка «Фортума» выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составила 39,94 млрд руб. Чистая прибыль предприятия снизилась на 0,7% до 7,9 млрд руб. Финский концерн Fortum контролирует 98,23% акций компании, ей также принадлежит 29,44% в ПАО «ТГК-1».