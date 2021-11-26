Газета
Бизнес

Чистая прибыль Газпромбанка за 9 месяцев выросла в 4,2 раза

Ведомости

Чистая прибыль группы Газпромбанка составила 128,2 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2021 г., что в 4,2 раза больше аналогичного показателя 2020 г., говорится в сообщении кредитной организации по итогам публикации отчетности по МСФО.

Чистые комиссионные доходы выросли в отчетном периоде на 20,3% и составили 33,8 млрд руб., чистый процентный доход — на 30,2% до 154,8 млрд руб. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2021 г. выросла на 0,4 п. п., составив 3,1%. Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 21,3 и 2,2% соответственно в сравнении с 7,7 и 0,8% годом ранее.

Небанковские сегменты группы завершили 9 месяцев 2021 г. с прибылью от операционной деятельности в размере 25,1 млрд руб., что почти в 16 раз больше аналогичного показателя прошлого года. 13 млрд руб. из них пришлись на разовый доход от сделки по продаже недвижимого имущества третьей стороне.

Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 сентября 2021 г. составил 5,94 трлн руб., что на 10,7% больше показателя по состоянию на 31 декабря 2020 г. Размер собственных средств (Базель I) составил 914,6 млрд руб. в сравнении с 793,4 млрд руб. на 31 декабря 2020 г., коэффициент достаточности капитала по состоянию на 30 сентября 2021 г. составил 13,3%, капитала 1-го уровня – 12,5%.

Прибыль банка превысила плановую, прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь. «При этом выросли и комиссионные доходы, связанные с объемами бизнеса, и показатели чистого процентного дохода банка, ускорившие рост в том числе под влиянием изменений ключевой ставки Банка России. В то же время негативные прогнозы 2020 г., связанные с пандемией и заложенные в ожидаемые кредитные убытки, не реализовались, что позволило банку восстановить часть резервов под ожидаемые потери», — сказал Соболь, слова которого приводятся в сообщении.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных