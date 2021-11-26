Чистая прибыль Газпромбанка за 9 месяцев выросла в 4,2 раза
Чистая прибыль группы Газпромбанка составила 128,2 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2021 г., что в 4,2 раза больше аналогичного показателя 2020 г., говорится в сообщении кредитной организации по итогам публикации отчетности по МСФО.
Чистые комиссионные доходы выросли в отчетном периоде на 20,3% и составили 33,8 млрд руб., чистый процентный доход — на 30,2% до 154,8 млрд руб. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2021 г. выросла на 0,4 п. п., составив 3,1%. Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 21,3 и 2,2% соответственно в сравнении с 7,7 и 0,8% годом ранее.
Небанковские сегменты группы завершили 9 месяцев 2021 г. с прибылью от операционной деятельности в размере 25,1 млрд руб., что почти в 16 раз больше аналогичного показателя прошлого года. 13 млрд руб. из них пришлись на разовый доход от сделки по продаже недвижимого имущества третьей стороне.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 сентября 2021 г. составил 5,94 трлн руб., что на 10,7% больше показателя по состоянию на 31 декабря 2020 г. Размер собственных средств (Базель I) составил 914,6 млрд руб. в сравнении с 793,4 млрд руб. на 31 декабря 2020 г., коэффициент достаточности капитала по состоянию на 30 сентября 2021 г. составил 13,3%, капитала 1-го уровня – 12,5%.
Прибыль банка превысила плановую, прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь. «При этом выросли и комиссионные доходы, связанные с объемами бизнеса, и показатели чистого процентного дохода банка, ускорившие рост в том числе под влиянием изменений ключевой ставки Банка России. В то же время негативные прогнозы 2020 г., связанные с пандемией и заложенные в ожидаемые кредитные убытки, не реализовались, что позволило банку восстановить часть резервов под ожидаемые потери», — сказал Соболь, слова которого приводятся в сообщении.