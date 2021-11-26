Чистая прибыль Газпромбанка за 9 месяцев выросла в 4,2 раза

Прибыль банка превысила плановую, прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь. «При этом выросли и комиссионные доходы, связанные с объемами бизнеса, и показатели чистого процентного дохода банка, ускорившие рост в том числе под влиянием изменений ключевой ставки Банка России. В то же время негативные прогнозы 2020 г., связанные с пандемией и заложенные в ожидаемые кредитные убытки, не реализовались, что позволило банку восстановить часть резервов под ожидаемые потери», — сказал Соболь, слова которого приводятся в сообщении.