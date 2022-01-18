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Meta обжаловала оборотный штраф на 1,9 млрд рублей

Ведомости

Компания Meta Platforms обжаловала назначение ей оборотного штрафа в размере более 1,9 млрд руб. за неудаление запрещенной в России информации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда. Также оборотный штраф в России получил Google.

«Постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы о назначении компании Meta Platforms оборотного штрафа обжаловано», — сообщили в суде. Жалобу рассмотрит Таганский суд, однако дата рассмотрения еще не назначена. 

Владелец Facebook и Instagram привлекался по ч. 5 ст. 1341 Кодекса об административных правоотношениях. Эта статья предполагает наказание в виде 1/20 выручки юрлица-нарушителя за год, предшествующий нарушениям. Таким образом, речь в решении суда идет о выручке за 2020 г. В конце декабря мировой суд по Таганскому району в Москве постановил взыскать с Meta штраф в 1,9 млрд руб. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), выручка Meta в России в 2020 г. составила около 40 млрд руб.

Статья 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, по которой привлекли к ответственности владельца Facebook, обязывает интернет-сервисы блокировать и удалять по требованию регулятора страницы с запрещенной информацией, это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детской порнографией и информацией по употреблению наркотиков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных