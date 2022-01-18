Meta обжаловала оборотный штраф на 1,9 млрд рублей
Компания Meta Platforms обжаловала назначение ей оборотного штрафа в размере более 1,9 млрд руб. за неудаление запрещенной в России информации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда. Также оборотный штраф в России получил Google.
«Постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы о назначении компании Meta Platforms оборотного штрафа обжаловано», — сообщили в суде. Жалобу рассмотрит Таганский суд, однако дата рассмотрения еще не назначена.
Владелец Facebook и Instagram привлекался по ч. 5 ст. 1341 Кодекса об административных правоотношениях. Эта статья предполагает наказание в виде 1/20 выручки юрлица-нарушителя за год, предшествующий нарушениям. Таким образом, речь в решении суда идет о выручке за 2020 г. В конце декабря мировой суд по Таганскому району в Москве постановил взыскать с Meta штраф в 1,9 млрд руб. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), выручка Meta в России в 2020 г. составила около 40 млрд руб.
Статья 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, по которой привлекли к ответственности владельца Facebook, обязывает интернет-сервисы блокировать и удалять по требованию регулятора страницы с запрещенной информацией, это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детской порнографией и информацией по употреблению наркотиков.