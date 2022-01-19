Песков заявил о негативном влиянии задержки запуска «Северного потока — 2» на Европу
Задержка запуска газопровода «Северный поток — 2» негативно сказывается на европейских потребителях и на экономике, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», — сказал он.
Вчера канцлер Германии Олаф Шольц не исключил принятия некоторых мер в отношении «Северного потока — 2» в случае вторжения России на Украину. Политик подчеркнул, что цена за «военную агрессию» против республики высока и «обсуждаться будет все», писал ТАСС. Комментируя это, Песков сказал, что отключить «Северный поток — 2» невозможно, так как он до сих пор не включен.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.
16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать компанию можно лишь после того, как она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии. 29 декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г.