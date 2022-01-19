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Бизнес

Twitter оштрафовали на 10 млн рублей за отказ удалить посты о стрельбе в Перми

Ведомости

Таганский мировой суд Москвы оштрафовал Twitter на 10 млн руб. за отказ удалить сообщения с упоминанием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда), его участников и основателя Алексая Навального, а также посты с оценкой стрельбы в пермском университете прошлой осенью, сообщил ТАСС со ссылкой на тексты решения суда.

Роскомнадзор направил владельцу Twitter уведомление о том, что нужно удалить запрещенный в России контент, «а именно призывы к участию в несанкционированной акции 18 сентября 2021 года, сведения о деятельности ФБК <...>, а также оценка событий в Пермском государственном университете», говорится в документе. В нем приведены ссылки на конкретные посты, которые нужно было удалить. Twitter не сделал этого в течение суток, как установлено законом. Мировой суд признал соцсеть виновной по двум эпизодам и оштрафовал ее на 10 млн руб., говорится в сообщении.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что Google, Facebook и Twitter не удалили около 5500 материалов с запрещенной информацией, сейчас сумма их штрафов составляет более 140 млн руб. Запрещенными в России материалами признаны экстремистские материалы, сообщения, которые разжигают социальную или религиозную рознь, материалы с героизацией террористов, пропагандой наркотиков и детской порнографией. 

Ранее суд применил к Meta и Google оборотные штрафы в размере 1,9 млрд руб. и 7,22 млрд руб. соответственно. Meta обжаловала решение суда. 

Ранее по теме: Meta обжаловала оборотный штраф на 1,9 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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