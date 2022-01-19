Twitter оштрафовали на 10 млн рублей за отказ удалить посты о стрельбе в Перми

Роскомнадзор направил владельцу Twitter уведомление о том, что нужно удалить запрещенный в России контент, «а именно призывы к участию в несанкционированной акции 18 сентября 2021 года, сведения о деятельности ФБК <...>, а также оценка событий в Пермском государственном университете», говорится в документе. В нем приведены ссылки на конкретные посты, которые нужно было удалить. Twitter не сделал этого в течение суток, как установлено законом. Мировой суд признал соцсеть виновной по двум эпизодам и оштрафовал ее на 10 млн руб., говорится в сообщении.