Twitter оштрафовали на 10 млн рублей за отказ удалить посты о стрельбе в Перми
Таганский мировой суд Москвы оштрафовал Twitter на 10 млн руб. за отказ удалить сообщения с упоминанием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда), его участников и основателя Алексая Навального, а также посты с оценкой стрельбы в пермском университете прошлой осенью, сообщил ТАСС со ссылкой на тексты решения суда.
Роскомнадзор направил владельцу Twitter уведомление о том, что нужно удалить запрещенный в России контент, «а именно призывы к участию в несанкционированной акции 18 сентября 2021 года, сведения о деятельности ФБК <...>, а также оценка событий в Пермском государственном университете», говорится в документе. В нем приведены ссылки на конкретные посты, которые нужно было удалить. Twitter не сделал этого в течение суток, как установлено законом. Мировой суд признал соцсеть виновной по двум эпизодам и оштрафовал ее на 10 млн руб., говорится в сообщении.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что Google, Facebook и Twitter не удалили около 5500 материалов с запрещенной информацией, сейчас сумма их штрафов составляет более 140 млн руб. Запрещенными в России материалами признаны экстремистские материалы, сообщения, которые разжигают социальную или религиозную рознь, материалы с героизацией террористов, пропагандой наркотиков и детской порнографией.
Ранее суд применил к Meta и Google оборотные штрафы в размере 1,9 млрд руб. и 7,22 млрд руб. соответственно. Meta обжаловала решение суда.