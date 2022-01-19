ФАС усилит контроль за поставщиками топлива в регионах
ФАС России усилит контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах, сообщает пресс-служба ведомства.
«Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства», — сообщили в ведомстве.
В ФАС отметили, что специалисты регулятора будут уделять особое внимание мониторингу запасов по каждому поставщику топливу и их доле на рынках нефтепродуктов.
«Анализ ситуации будет осуществляться прежде всего на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы», — подчеркнули в пресс-службе.
17 января стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов в установила новый рекорд, достигнув 60 876 руб./т по индексу европейской части России. Предыдущий рекорд был зафиксирован в минувший четверг, 13 января, — 59 120 руб./т. В данный момент стоимость этого вида топлива составляет 60 876 руб./т. 17 января также обновили рекордные значения цены на межсезонное и летнее дизельное топливо. Так, межсезонный дизель подорожал на 1,1% до 55 968 руб. за тонну, а летний дизель – на 0,1% до 54 178 руб./т. Стоимость межсезонного дизеля на данный момент составляет 56 207 руб./т, за день увеличившись на 0,6%, а летнего дизеля — 54 152 руб./т (+0,1%). Стоимость зимнего дизеля сокращается с 14 января, сейчас она составляет 62 885 руб./т. (-1,72%).
В свою очередь, биржевая стоимость бензина АИ-92 в настоящее время составляет 51 704 руб./т, увеличившись по сравнению с показателем 18 января на 0,36%, а цена АИ-95 — 54 503 руб./т (+0.19%).