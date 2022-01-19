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ФАС усилит контроль за поставщиками топлива в регионах

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ФАС России усилит контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства», — сообщили в ведомстве.

В ФАС отметили, что специалисты регулятора будут уделять особое внимание мониторингу запасов по каждому поставщику топливу и их доле на рынках нефтепродуктов.

«Анализ ситуации будет осуществляться прежде всего на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы», — подчеркнули в пресс-службе.

17 января стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов в установила новый рекорд, достигнув 60 876 руб./т по индексу европейской части России. Предыдущий рекорд был зафиксирован в минувший четверг, 13 января, — 59 120 руб./т. В данный момент стоимость этого вида топлива составляет 60 876 руб./т. 17 января также обновили рекордные значения цены на межсезонное и летнее дизельное топливо. Так, межсезонный дизель подорожал на 1,1% до 55 968 руб. за тонну, а летний дизель – на 0,1% до 54 178 руб./т. Стоимость межсезонного дизеля на данный момент составляет 56 207 руб./т, за день увеличившись на 0,6%, а летнего дизеля — 54 152 руб./т (+0,1%). Стоимость зимнего дизеля сокращается с 14 января, сейчас она составляет 62 885 руб./т. (-1,72%).

В свою очередь, биржевая стоимость бензина АИ-92 в настоящее время составляет 51 704 руб./т, увеличившись по сравнению с показателем 18 января на 0,36%, а цена АИ-95 — 54 503 руб./т (+0.19%).

Ранее по теме: Биржевая цена авиакеросина в России обновила рекорд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных