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Экономика

Биржевая цена авиакеросина в России обновила рекорд

Ведомости

Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов в понедельник, 17 января, установила новый рекорд, свидетельствуют данные площадки.

Так, цена авиакеросина по индексу европейской части России выросла на 4,61% до 60 876 руб. за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован в минувший четверг, 13 января, — 59 120 руб./т.

Цены на межсезонное и летнее дизельное топливо также обновили рекордные значения. Так, межсезонный дизель подорожал на 1,1% до 55 968 руб. за тонну, летний дизель – на 0,1% до 54 178 руб./т. Стоимость зимнего дизеля упала до 64 469 руб./т (-1,1%). Немного выросли в цене бензин АИ-95 (+0,3% до 55 457 руб./т) и топочный мазут (+0,3% до 26 490 руб./т). Бензин АИ-92 подешевел до 52 219 руб. за тонну (-0,6%).

Биржевые цены на авиакеросин растут на фоне роста нефтяных котировок. В сентябре прошлого года авиакомпании впервые за два года смогли претендовать на выплаты из бюджета в рамках демпферного механизма, однако они сочли выплаты недостаточными для покрытия убытков

В прошлом году Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейшие российские авиакомпании) сначала предложила снизить уровень отсечки цены на авиакеросин с 53 250 до 39 305 руб./т, а затем — зафиксировать прошлогодний порог отсечения в демпфере до конца 2024 г. Авиакомпании также предлагали с 2022 г. повысить коэффициент для вычета по акцизу с 2,08 до 3,5, что дало бы рост субсидии с 3000 до 7000 руб./т. В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство считает достаточными уже принятые меры по компенсации роста стоимости керосина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных