Биржевая цена авиакеросина в России обновила рекорд
Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов в понедельник, 17 января, установила новый рекорд, свидетельствуют данные площадки.
Так, цена авиакеросина по индексу европейской части России выросла на 4,61% до 60 876 руб. за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован в минувший четверг, 13 января, — 59 120 руб./т.
Цены на межсезонное и летнее дизельное топливо также обновили рекордные значения. Так, межсезонный дизель подорожал на 1,1% до 55 968 руб. за тонну, летний дизель – на 0,1% до 54 178 руб./т. Стоимость зимнего дизеля упала до 64 469 руб./т (-1,1%). Немного выросли в цене бензин АИ-95 (+0,3% до 55 457 руб./т) и топочный мазут (+0,3% до 26 490 руб./т). Бензин АИ-92 подешевел до 52 219 руб. за тонну (-0,6%).
Биржевые цены на авиакеросин растут на фоне роста нефтяных котировок. В сентябре прошлого года авиакомпании впервые за два года смогли претендовать на выплаты из бюджета в рамках демпферного механизма, однако они сочли выплаты недостаточными для покрытия убытков
В прошлом году Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейшие российские авиакомпании) сначала предложила снизить уровень отсечки цены на авиакеросин с 53 250 до 39 305 руб./т, а затем — зафиксировать прошлогодний порог отсечения в демпфере до конца 2024 г. Авиакомпании также предлагали с 2022 г. повысить коэффициент для вычета по акцизу с 2,08 до 3,5, что дало бы рост субсидии с 3000 до 7000 руб./т. В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство считает достаточными уже принятые меры по компенсации роста стоимости керосина.