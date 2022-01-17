Биржевая цена авиакеросина в России обновила рекорд

В прошлом году Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейшие российские авиакомпании) сначала предложила снизить уровень отсечки цены на авиакеросин с 53 250 до 39 305 руб./т, а затем — зафиксировать прошлогодний порог отсечения в демпфере до конца 2024 г. Авиакомпании также предлагали с 2022 г. повысить коэффициент для вычета по акцизу с 2,08 до 3,5, что дало бы рост субсидии с 3000 до 7000 руб./т. В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство считает достаточными уже принятые меры по компенсации роста стоимости керосина.