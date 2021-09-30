Авиакомпании могут впервые получить госсубсидии за дорогой керосин

Авиакомпании могут впервые получить госсубсидии за дорогой керосинК концу сентября цены авиатоплива подскочили выше уровня демпфера
Российские авиакомпании в 2021 г. впервые с момента запуска демпфера на керосин могут получить от государства компенсацию за дорогое авиатопливо. Экспортные цены на авиакеросин в сентябре превысили уровень «отсечки» в 53 250 руб. за 1 т. В частности, по данным биржи СПбМТСБ, 22 сентября расчетная стоимость поставок керосина за рубеж составила 53 290 руб. за 1т, 27 сентября – 55 713 руб. По данным исследовательской группы «Петромаркет», среднемесячная цена авиатоплива в Северо-Западной Европе в сентябре составила около $650 за тонну, что соответствует уровню экспортной альтернативы в 53 840 руб.
Демпферный механизм на авиакеросин действует с 1 августа 2019 г. Он начинает работать, когда экспортная цена топлива превышает условный уровень внутренних цен на керосин в России (для 2021 г. показатель установлен на уровне 53 250 руб. за тонну). По аналогии с демпфером на бензин и дизтопливо он выплачивается за каждую тонну потребленного топлива. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.