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Авиакомпании могут впервые получить госсубсидии за дорогой керосин

К концу сентября цены авиатоплива подскочили выше уровня демпфера
Анастасия Львова Александр Волобуев
Пока авиакомпании ни разу не получали повышенные вычеты по демпферу из-за того, что экспортная цена не превышала условный уровень внутренней стоимости авиатоплива / Евгений Разумный / Ведомости

Российские авиакомпании в 2021 г. впервые с момента запуска демпфера на керосин могут получить от государства компенсацию за дорогое авиатопливо. Экспортные цены на авиакеросин в сентябре превысили уровень «отсечки» в 53 250 руб. за 1 т. В частности, по данным биржи СПбМТСБ, 22 сентября расчетная стоимость поставок керосина за рубеж составила 53 290 руб. за 1т, 27 сентября – 55 713 руб. По данным исследовательской группы «Петромаркет», среднемесячная цена авиатоплива в Северо-Западной Европе в сентябре составила около $650 за тонну, что соответствует уровню экспортной альтернативы в 53 840 руб.

Демпферный механизм на авиакеросин действует с 1 августа 2019 г. Он начинает работать, когда экспортная цена топлива превышает условный уровень внутренних цен на керосин в России (для 2021 г. показатель установлен на уровне 53 250 руб. за тонну). По аналогии с демпфером на бензин и дизтопливо он выплачивается за каждую тонну потребленного топлива. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных