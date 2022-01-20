Молдавия перечислит «Газпрому» $8,5 млн в счет аванса за январь
«Молдовагаз» 20 января заплатит «Газпрому» $8,5 млн в счет аванса за январь, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. По его словам, молдавская компания попросила у «Газпрома» отсрочку до 31 января.
«Правительство и "Молдовагаз" делают все для того, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителям. Компания "Молдовагаз" ежедневно осуществляет платежи "Газпрому". Вчера "Молдовагаз" перечислила $7 млн, сегодня заплатит еще $8,5 млн. В общей сложности будет выплачено более $38 млн в счет аванса за январь. Оставшаяся часть составит менее $25 млн», — заявил Спыну (цитата по «Интерфаксу»).
18 января «Газпром» направил «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредил о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения текущих платежей до 20 января. 19 января правительство одобрило введение в стране режима ЧП в энергетической сфере.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что правительство Молдавии перенесет выплату НДС «Молдовагазом» и выплатит авансом компенсацию за газ для населения, чтобы компания могла рассчитаться с «Газпромом».
11 января вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти республики обратились к российской компании с просьбой отсрочить на 10-20 дней авансовый платеж за январские поставки газа. «Молдовагазу» не хватает примерно 25 млн евро, чтобы полностью расплатиться с российской компанией за получаемый в первый месяц года газ, отметил он.