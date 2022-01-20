Молдавия перечислит «Газпрому» $8,5 млн в счет аванса за январь

«Правительство и "Молдовагаз" делают все для того, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителям. Компания "Молдовагаз" ежедневно осуществляет платежи "Газпрому". Вчера "Молдовагаз" перечислила $7 млн, сегодня заплатит еще $8,5 млн. В общей сложности будет выплачено более $38 млн в счет аванса за январь. Оставшаяся часть составит менее $25 млн», — заявил Спыну (цитата по «Интерфаксу»).