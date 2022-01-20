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Молдавия перечислит «Газпрому» $8,5 млн в счет аванса за январь

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«Молдовагаз» 20 января заплатит «Газпрому» $8,5 млн в счет аванса за январь, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. По его словам, молдавская компания попросила у «Газпрома» отсрочку до 31 января.

«Правительство и "Молдовагаз" делают все для того, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителям. Компания "Молдовагаз" ежедневно осуществляет платежи "Газпрому". Вчера "Молдовагаз" перечислила $7 млн, сегодня заплатит еще $8,5 млн. В общей сложности будет выплачено более $38 млн в счет аванса за январь. Оставшаяся часть составит менее $25 млн», — заявил Спыну (цитата по «Интерфаксу»).

18 января «Газпром» направил «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредил о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения текущих платежей до 20 января. 19 января правительство одобрило введение в стране режима ЧП в энергетической сфере.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что правительство Молдавии перенесет выплату НДС «Молдовагазом» и выплатит авансом компенсацию за газ для населения, чтобы компания могла рассчитаться с «Газпромом».

11 января вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти республики обратились к российской компании с просьбой отсрочить на 10-20 дней авансовый платеж за январские поставки газа. «Молдовагазу» не хватает примерно 25 млн евро, чтобы полностью расплатиться с российской компанией за получаемый в первый месяц года газ, отметил он.

Ранее по теме: Правительство Молдавии пообещало помочь «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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