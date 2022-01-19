Правительство Молдавии пообещало помочь «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом»
Правительство Молдавии перенесет выплату НДС «Молдовагазом» и выплатит авансом компенсацию за газ для населения, чтобы компания могла рассчитаться с «Газпромом», сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Ранее сегодня правительство Молдавии одобрило введение в стране режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса.
18 января «Газпром» направил «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредил о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения текущих платежей до 20 января.
11 января вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти республики обратились к российской компании с просьбой отсрочить на 10-20 дней авансовый платеж за январские поставки газа. «Молдовагазу» не хватает примерно 25 млн евро, чтобы полностью расплатиться с российской компанией за получаемый в первый месяц года газ, отметил он.
Ранее, 22 октября 2021 г., парламент Молдавии на фоне возможной нехватки газа ввел в стране на 30 дней режим ЧП, который предусматривал рациональное потребление газа и других энергоресурсов, а также выделение бюджетных средств для ускоренной закупки газа по рыночным ценам. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за 1000 куб. м, а в январе — $646. Спыну объяснил это повышением спотовых цен в Европе и стоимости нефтепродуктовой корзины, поскольку именно к ним привязано ценообразование по контракту с «Газпромом».