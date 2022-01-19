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В Молдавии вводят режим ЧП из-за нехватки средств на оплату газа

Ведомости

Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица во время заседания кабмина. 

«Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей», — сказала премьер-министр (цитата по ТАСС). 

18 января «Газпром» направил «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредил о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения текущих платежей до 20 января.

11 января вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти республики обратились к российской компании с просьбой отсрочить на 10-20 дней авансовый платеж за январские поставки газа. «Молдовагазу» не хватает примерно 25 млн евро, чтобы полностью расплатиться с российской компанией за получаемый в первый месяц года газ, отметил он.

Ранее, 22 октября 2021 г., парламент Молдавии на фоне возможной нехватки газа ввел в стране на 30 дней режим ЧП, который предусматривал рациональное потребление газа и других энергоресурсов, а также выделение бюджетных средств для ускоренной закупки газа по рыночным ценам. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за 1000 куб. м, а в январе — $646. Спыну объяснил это повышением спотовых цен в Европе и стоимости нефтепродуктовой корзины, поскольку именно к ним привязано ценообразование по контракту с «Газпромом».

29 октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков. «Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при полной уплате текущих платежей.

Ранее по теме: Песков исключил «двойное дно» в вопросе поставок газа в Молдавию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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