Amazon анонсировал открытие первого розничного магазина одежды

В магазине будут специальные примерочные, которые будут оснащены сенсорными экранами. Используя их, покупатели смогут выбирать понравившиеся им товары, а сотрудники магазина доставят их для примерки. Для более персонализированного подхода можно будет рассказать о своем стиле и предпочтениях в одном из разделов приложения, чтобы получать более точные рекомендации.