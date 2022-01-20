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Бизнес

Amazon анонсировал открытие первого розничного магазина одежды

Ведомости

Онлайн-ритейлер Amazon анонсировал открытие Amazon Style — первого магазина розничной торговли одеждой, который будет находиться в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

«Мы рады представить Amazon Style, наш первый розничный магазин модной одежды, в котором покупатели смогут найти широкий выбор женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров», — говорится в заявлении. В компании также сообщили, что покупатели смогут сканировать QR-код товара, используя приложение Amazon Shopping. Это даст им возможность увидеть данные о размерах, расцветках того или иного товара, а также отзывы покупателей.

В магазине будут специальные примерочные, которые будут оснащены сенсорными экранами. Используя их, покупатели смогут выбирать понравившиеся им товары, а сотрудники магазина доставят их для примерки. Для более персонализированного подхода можно будет рассказать о своем стиле и предпочтениях в одном из разделов приложения, чтобы получать более точные рекомендации.

В октябре 2020 г. стало известно, что чистая прибыль компании в III квартале сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $3,2 млрд. В 2020 г. этот показатель достиг $6,3 млрд, говорилось в материалах компании.

В Amazon объяснили такое падение экономических показателей обширными инвестициями в развитие компании вследствие возросшего спроса на доставку после начала пандемии, а также затратами, связанными с ростом зарплат, расценок на доставку и проблемами с логистической цепочкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных