Amazon анонсировал открытие первого розничного магазина одежды
Онлайн-ритейлер Amazon анонсировал открытие Amazon Style — первого магазина розничной торговли одеждой, который будет находиться в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.
«Мы рады представить Amazon Style, наш первый розничный магазин модной одежды, в котором покупатели смогут найти широкий выбор женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров», — говорится в заявлении. В компании также сообщили, что покупатели смогут сканировать QR-код товара, используя приложение Amazon Shopping. Это даст им возможность увидеть данные о размерах, расцветках того или иного товара, а также отзывы покупателей.
В магазине будут специальные примерочные, которые будут оснащены сенсорными экранами. Используя их, покупатели смогут выбирать понравившиеся им товары, а сотрудники магазина доставят их для примерки. Для более персонализированного подхода можно будет рассказать о своем стиле и предпочтениях в одном из разделов приложения, чтобы получать более точные рекомендации.
В октябре 2020 г. стало известно, что чистая прибыль компании в III квартале сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $3,2 млрд. В 2020 г. этот показатель достиг $6,3 млрд, говорилось в материалах компании.
В Amazon объяснили такое падение экономических показателей обширными инвестициями в развитие компании вследствие возросшего спроса на доставку после начала пандемии, а также затратами, связанными с ростом зарплат, расценок на доставку и проблемами с логистической цепочкой.