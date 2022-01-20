«Молдовагаз» обязали до конца дня выплатить «Газпрому» аванс за январь
Комиссия по чрезвычайному положению в сфере энергетики Молдавии 20 января обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить задолженность перед «Газпромом», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Сообщается, что «Молдовагаз» до конца четверга выплатит российскому холдингу половину стоимости поставок природного газа за январь. Средства для этого будут выделены государством. Кроме того, молдавское правительство предоставит компании отсрочку по уплате НДС, а также выделит в аванс средства, предназначенные для компенсации населению республики подорожания газа.
В четверг парламент Молдавии объявил режим ЧП сроком на 60 дней после того, как «Газпром» пригрозил с 21 января прекратить поставки газа из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. В этот период правительство может вводить нормированное потребление природного газа и других источников энергии, выделять средства для закупки газа, координировать работу СМИ, а также предпринимать другие чрезвычайные меры.
В октябре прошлого года компании продлили контракт на поставку газа на пять лет. Цена российского топлива для «Молдовагаза» по нему выросла с $450 за тысячу кубометров в ноябре до $550 в декабре и $647 в январе. В рамках соглашения «Молдовагаз» обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.
За поставки в период с 1 по 15 января «Молдовагаз» должен был перевести «Газпрому» авансовый платеж размером $63 млн. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что компания выплатит «Газпрому» часть только часть этой суммы — $38 млн. По его словам, «Молдовагаз» просил у «Газпрома» отсрочку по выплате до 31 января, однако согласия получено не было.
В ноябре прошлого года республика также допустила просрочку по платежам и получила уведомление от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа. Тогда недостающие средства также выделило правительство страны.