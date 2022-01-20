«Молдовагаз» обязали до конца дня выплатить «Газпрому» аванс за январь

В октябре прошлого года компании продлили контракт на поставку газа на пять лет. Цена российского топлива для «Молдовагаза» по нему выросла с $450 за тысячу кубометров в ноябре до $550 в декабре и $647 в январе. В рамках соглашения «Молдовагаз» обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.